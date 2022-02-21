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Президент Литвы Гитанас Науседа по-прежнему остается наиболее положительно оцениваемым политиком в стране, свидетельствуют данные опроса, который провела компания социологических и рыночных исследований Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK

В пятерку лидеров прорвался лидер учрежденного в январе Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, свидетельствуют опубликованные в субботу данные.

Из 25 политиков, входящих в рейтинг, лишь четверо – Науседа, глава социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и Сквернялис - обладают положительным балансом оценок.

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"Все остальные – с минусовыми. Редко так бывает. Все министры со знаком минус, премьер по количеству минусов – шестая", – комментировал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

По февральским данным, деятельность президента положительно оценивают 50,9% опрошенных (в декабре прошлого года - 52,5%) а 26,5% оценили его работу негативно (27,2%), у Блинкявичюте соответственно - 42,4% (43,8%) и 25,1% негативно, у мэра Каунаса – 39,8% (43,3%) и 24,4%, у Сквернялиса – 36,8% позитивно и 34,2% негативных оценок.

На пятом месте была спикер Сейма Виктория Чмилите-Нельсен: 30% (в декабре 35%), негативное мнение сложилось о ней у 44,6% респондентов.

Среди министров лучшая оценка работы у главы Минобороны и министра социальной защиты и труда: Арвидас Анушаускас получил 28,2% положительных оценок (28,2%) и 35,3% отрицательных, а Моника Навицкене – соответственно 25,5% (27,9%) и 27,5% негативных.

Премьер Ингрида Шимоните в феврале получила положительную оценку 24,3% респондентов (30,5%), а отрицательную – от 55,7%.

Хуже всего оценили работу главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса. На этот раз он получил 71,5% (66,4%) негативных оценок.

"В последний раз таким был рейтинг экс-премьера Андрюса Кубилса во время экономического кризиса", – отметил Гайдис.

Он также отметил, что в феврале снизились рейтинги всех политиков – не только правящих, но и оппозиции, в том числе и президента.

"Определенное недоверие к элите, к политической элите", – сказал BNS Гайдис, добавив, что подобная ситуация сложилась из-за ряда факторов, таких, как рост цен на энергоресурсы, коронавирус. Угроза войны отмечается не только в Литве, но и в других странах мира.

Гайдис добавил, что рекорды низких рейтингов фиксирует и правительство в целом: в опросе доверие к правительству выразили всего лишь 15% респондентов, а недоверие – 47,8%. Более низким был лишь рейтинг правительства Кубилюса, который был премьером в 2010-2012 годах.

Опрос Vilmorus проводился 3-8 февраля.

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