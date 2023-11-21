Опрос: половина жителей Литвы высказывается за отставку Шимоните

Тогда как 17% жителей считают, что И. Шимоните должна уйти в отпуск до конца президентских выборов. Столько же опрошенных считают, что премьер-министр должна оставаться на своем посту во время участия в выборах главы страны.
16% респондентов не имели своего мнения по этому вопросу, сообщает портал.
Указывается, что с тем, что И. Шимоните должна уйти с поста премьер-министра за месяц до президентских выборов, скорее склонны согласиться люди в возрасте 30-49 лет, сельские жители, респонденты, окончившие коллегию или техникум и со среднемесячным семейным доходом. Так чаще считают и рабочие, фермеры, безработные и домохозяйки, работающие в частном секторе, респонденты левых политических взглядов, сообщает lrt.lt.
В публикации отмечается, что с предложением ухода премьер-министра в отпуск до окончания выборов чаще соглашались жители городов, респонденты с высшим образованием и самым высоким ежемесячным семейным доходом, руководители и респонденты правых политических взглядов.
С тем, что И. Шимоните должна оставаться премьер-министром и принять участие в выборах, скорее соглашались женщины, молодежь до 30 лет, жители крупных городов, респонденты с незаконченным средним образованием, руководители, пенсионеры и учащаяся молодежь, респонденты правых взглядов.
Сообщается, что репрезентативный опрос жителей Литвы был проведен 23 октября – 7 ноября этого года. Опрос провела компания по исследованию рынка и общественного мнения "Baltijos tyrimai". В ходе исследования было опрошено 1 013 взрослых жителей Литвы. Погрешность результатов не превышает 3,1%, сообщает портал lrt.lt.
Об участии в президентских выборах в следующем году И. Шимоните сообщила в начале октября.
Следующие выборы президента Литвы пройдут в мае 2024 года.