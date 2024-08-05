2024.08.05 09:17

Опрос: кого жители Литвы хотят видеть в кресле премьера?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė ir Saulius Skvernelis.
Vilija Blinkevičiūtė ir Saulius Skvernelis.
ФОТО: DELFI

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai по заказу LRT, после октябрьских выборов в Сейм в кресле премьер-министра жителям хотелось бы видеть Саулюса Сквернялиса или Вилию Блинкявичюте.

По данным опроса, 16 проц. респондентов после выборов в Сейм в качестве главы Кабмина хотело бы видеть председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялиса и председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) В. Блинкявичюте.

Одинаковое количество опрошенных – по 12 проц. – хотят видеть в кресле премьера нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните и лидера партии „Неманская заря“, экс-депутата Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса.

Согласно опросу, от Р. Жемайтайтиса и нынешнего премьер-министра немного отстает мэр Ширвинтского района, член Партии регионов Литвы Живиле Пинскувене. В ее поддержку высказались 10 проц. участников опроса.

По 6 проц. опрошенных отметили, что хотели бы видеть премьер-министром бывшего кандидата в президенты Игнаса Вегеле и нынешнего спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен.

Минимальную поддержку респондентов в качестве возможных премьер-министров, по результатам опроса, получили председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис, бывший кандидат в президенты Эдуардас Вайткус и социал-демократ Гинтаутас Палуцкас.

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