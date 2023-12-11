Опрос: какая партия Литвы остается наиболее популярной политической силой в стране

Как показал опрос, проведенный Vilmorus, большую поддержку в декабре получил и председатель "трудовиков" Андрюс Мазуронис.

Тем временем рейтинги Партии труда, которая также была осуждена по делу о политической коррупции MG Baltic, повысились.

В рейтинге наиболее популярных политиков она опустилась с четвертого места на седьмое.

В настоящее время в рейтинговой таблице партий Движение либералов занимает пятое место.

Исследование показало, что Движение либералов в ноябре поддерживали 5,7% респондентов, а уже в декабре рейтинг снизился до 3,6%.

Социал-демократы остаются наиболее популярной партией

Согласно опросу, проведенному Vilmorus, оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы остается наиболее популярной политической силой в стране.

Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее воскресенье, за социал-демократов проголосовали бы 19,9% опрошенных, в ноябре – 20,3%.

Второе место в рейтинговой таблице занимает Союз Отечества – Христианские демократы Литвы.

Консерваторов на выборах поддержали бы 7,7% избирателей, в ноябре их популярность составляла 8%.

На третьем месте, по данным опроса, находится оппозиционный Союз крестьян и зеленых Литвы, рейтинг которого составляет 7,6% (в ноябре – 7,7%), на четвертом месте – оппозиционный Союз демократов "Во имя Литвы", за который проголосовали бы 7,5% респондентов (в ноябре – 6,7%).

Другие политические партии, как показали результаты исследования, получили бы менее 5% поддержки избирателей.