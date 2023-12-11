Опрос: какая партия Литвы остается наиболее популярной политической силой в стране

Исследование показало, что Движение либералов в ноябре поддерживали 5,7% респондентов, а уже в декабре рейтинг снизился до 3,6%.
В настоящее время в рейтинговой таблице партий Движение либералов занимает пятое место.
Как показал опрос, главу Движения либералов, спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен в ноябре положительно оценивали 36% респондентов, отрицательно – 37,6%.
В декабре лидера либералов положительно оценивали уже 29,3% опрошенных жителей, отрицательно – 45,1%.
В рейтинге наиболее популярных политиков она опустилась с четвертого места на седьмое.
Тем временем рейтинги Партии труда, которая также была осуждена по делу о политической коррупции MG Baltic, повысились.
В ноябре партию поддерживали 2,8% опрошенных, в декабре – 3,6%.
Партия труда остается на шестом месте в рейтинговой таблице.
Как показал опрос, проведенный Vilmorus, большую поддержку в декабре получил и председатель "трудовиков" Андрюс Мазуронис.
В ноябре политика положительно оценивали 32%, отрицательно – 23,4% опрошенных.
В декабре лидера Партии труда положительно оценивали 35,9%, отрицательно – 25,7% респондентов.
Социал-демократы остаются наиболее популярной партией
Согласно опросу, проведенному Vilmorus, оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы остается наиболее популярной политической силой в стране.
Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее воскресенье, за социал-демократов проголосовали бы 19,9% опрошенных, в ноябре – 20,3%.
Второе место в рейтинговой таблице занимает Союз Отечества – Христианские демократы Литвы.
Консерваторов на выборах поддержали бы 7,7% избирателей, в ноябре их популярность составляла 8%.
На третьем месте, по данным опроса, находится оппозиционный Союз крестьян и зеленых Литвы, рейтинг которого составляет 7,6% (в ноябре – 7,7%), на четвертом месте – оппозиционный Союз демократов "Во имя Литвы", за который проголосовали бы 7,5% респондентов (в ноябре – 6,7%).
Другие политические партии, как показали результаты исследования, получили бы менее 5% поддержки избирателей.
10,6% опрошенных указывают, что не участвовали бы в выборах парламента, а 28,7% не знали, за кого отдать свой голос.