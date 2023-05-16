"Я хочу, чтобы перед принятием таких решений мы посоветовались в оппозиции. Если придем к такой договоренности, так и сделаем. Действие одной-двух оппозиционных партий вообще не имеет смысла. Но этот инструмент необходим, не зря же он есть в уставе Сейма", — сказал С. Сквернялис в интервью агентству ELTA.

И все же политик признал, что не стоит возлагать большие надежды на то, что оппозиции удастся свергнуть министра, которая на прошлой неделе вызвала вопросы об использовании канцелярских средств в Каунасском горсовете.

"Арифметика такова, что даже при всеобщем объединении оппозиции за вотум недоверия проголосовали бы 67-66 членов Сейма. Есть такой Антанас Винкус – уникальная личность в Сейме – который всегда голосует так, как нужно правящим, и не скрывает этого. Следовательно, и правящая коалиция знает, что есть еще несколько депутатов Сейма, которые в критической ситуации всегда придут им на помощь и отдадут свой голос. Поэтому вотум недоверия невозможен без голосов правящих (...). Тем не менее вотум недоверия имеет значение (...). Ее необходимо делать, независимо от того, чем это закончится. Важно само приглашение министра на трибуну, очень важно продемонстрировать ее плохие поступки, показать, что она должна объясняться и, возможно, какая-то часть людей поймет, какие министры входят в это Правительство", – сказал экс-премьер.

ELTA напоминает, что сомнения в том, прозрачно ли Ю. Шюгждинене использовала средства, выделяемые на деятельность члена муниципального совета, возникли после того, как на прошлой неделе в четверг общественный деятель Андрюс Тапинас заявил, что политик, до того как прийти на работу в министерство, возможно, непрозрачно получила почти 14 тыс. евро.

Между тем, руководство партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) утверждает, что их доверие к Ю. Шюгждинене не пошатнулось, а премьер-министр И. Шимоните говорит, что не видит оснований утверждать, что министр Ю. Шюгждинене, будучи членом Каунасского горсовета, злоупотребляла канцелярскими средствами, выделяемыми на деятельность члена совета.