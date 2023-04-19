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В среду представители парламентской фракции демократического союза "Во имя Литвы" обратились к министру внутренних дел Агне Билотайте и генеральному комиссару полиции Ренатасу Пожеле. По словам парламентариев, им не понятно молчание руководителей этих ведомств, когда в стране в течение последней недели почти каждый день происходят трагические дорожно-транспортные происшествия.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© ELTA / Andrius Ufartas

Как сообщается в пресс-релизе фракции, парламентарии просят А. Билотайте и Р. Пожелу ответить, какие меры были предприняты ранее для повышения безопасности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на дорогах Литвы.

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"Это не первая ситуация с общественной безопасностью, когда министр внутренних дел Агне Билотайте не справляется. Более того, в то время, когда происходят серьезные автомобильные аварии, мы не слышим публичных заявлений министра о ее позиции. Кажется, что ей проще молчать, чем объяснить обществу, что делается, если вообще что-то делается, для того чтобы таких происшествий было как можно меньше", — говорит старейшина Демократической фракции Альгирдас Буткявичюс.

В своем обращении парламентарии просят ответить, сколько дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом уже произошло в Литве в этом году и сколько людей в них погибло. Также депутаты Сейма поднимают вопрос о том, как часто проверяется трезвость водителей, какие иные меры безопасности применяются на литовских дорогах и как часто, а также какие мероприятия по снижению аварийности запланированы на ближайшее будущее.

Кроме всего прочего, демократы просят А. Билотайте публично выразить свою позицию относительно недавних дорожно-транспортных происшествий.

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