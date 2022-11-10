Процедура вынесения вотума недоверия Г. Ландсбергису не первая – во время этого срока полномочий Сейма меньшинство парламента инициировало уже три вотума недоверия – министру энергетики Дайнюсу Крейвису, министру здравоохранения Арунасу Дулькису и министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Все эти процессы завершились в пользу правящих – ответы на вопросы были одобрены, министры продолжили работу.

Не исключается, что вскоре вотум недоверия может быть инициирован и в отношении министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, а также министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.