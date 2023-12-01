Оппозиция Сейма Литвы обратилась к министру охраны окружающей среды: регламенты для убежищ ждем уже год

По мнению социал-демократов, Министерство охраны окружающей среды (МООС) затягивает разработку регламента, определяющего требования к оборудованию укрытий и убежищ, поэтому новые здания продолжают возводиться без укрытий.
По мнению старосты парламентской фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Расы Будбергите, количество укрытий в Литве не растет именно из-за безразличия министра.
"На прошлой неделе Г. Ландсбергис выступил с пугающими предупреждениями по поводу ситуации с безопасностью в стране. Однако, оказывается, коллеги самого министра в правительстве не спешат и пальцем пошевелить, чтобы люди почувствовали себя в большей безопасности. Например, уже больше года компании стучатся в дверь С. Гентвиласа с просьбой узаконить регламент по оборудованию укрытий. Однако Министерство окружающей среды все еще ждет", — говорит Р. Будбергите.
Обещание правительства увеличить количество укрытий Р. Будбергите называет "красивой сказкой".
"Сейчас в Литве всего около 2,5 тыс. укрытий, вмещающих всего 30% населения. А вот министр внутренних дел Агне Билотайте сейчас обещает, что в будущем в литовских укрытиях поместятся целых 60% населения. Как мы собираемся добиться такого резкого прорыва, если Министерство окружающей среды сидит сложа руки", – комментирует Р. Будбергите.
Заместитель старосты фракции Кястутис Вилкаускас считает, что Литва должна юридически взять на себя обязательство по защите большей части населения в укрытиях.
"Укрытия должны быть доступны всем людям. В каком-нибудь нормативно-правовом акте должен фигурировать индикатор, что защита должна быть обеспечена как минимум 80% населения – как в Швеции или Финляндии. Возможность укрыться должна быть обеспечена большинству людей", – говорит К. Вилкаускас.
Министерство внутренних дел стремится к тому, чтобы в случае опасности не менее 60% населения имели возможность укрыться в городских убежищах, а в районах – не менее 40% населения.
В настоящее время, по словам министра внутренних дел Агне Билотайте, построено достаточно убежищ для защиты около 30% населения страны.