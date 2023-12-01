Оппозиция Сейма Литвы обратилась к министру охраны окружающей среды: регламенты для убежищ ждем уже год

"На прошлой неделе Г. Ландсбергис выступил с пугающими предупреждениями по поводу ситуации с безопасностью в стране. Однако, оказывается, коллеги самого министра в правительстве не спешат и пальцем пошевелить, чтобы люди почувствовали себя в большей безопасности. Например, уже больше года компании стучатся в дверь С. Гентвиласа с просьбой узаконить регламент по оборудованию укрытий. Однако Министерство окружающей среды все еще ждет", — говорит Р. Будбергите.