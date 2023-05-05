"Те, чьи оптимистические прогнозы скандально не оправдались, сейчас опять обещают светлое будущее", — предупреждает старейшина парламентской фракции Социал-демократической партии Литвы Оринта Лейпуте.
"В 2023 году экономика страны сократилась на 3,6 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Такого падения никто, в том числе и Министерство финансов, не предсказывал, не говоря уже о Центробанке Литвы, который всегда излучает наибольший оптимизм. Правительство установило еще один рекорд – рецессии. Мы выделяемся из всего Европейского союза", — подчеркивает О. Лейпуте в пресс-релизе.
По словам заместителя старейшины фракции Эугениюса Сабутиса, тот факт, что официальный прогноз не подтвердился, является симптомом того, что применявшиеся и применяемые Правительством меры по сдерживанию инфляции были нецелесообразными и неэффективными.
Трагические ошибки правительства
"Промышленность, торговля и транспортная сфера катятся вниз. Мы стали свидетелями одного из сильнейших экономических спадов за последние пару десятилетий. Валовой внутренний продукт сократился, как обмороженный. Экономисты признаются: чего-то мы недооценили. И только Правительство демонстрирует олимпийское спокойствие", – комментирует Э. Сабутис.
По мнению парламентария, наиболее ярким доказательством провала антиинфляционной политики являются цены на продукты питания на полках супермаркетов: экономика сокращается, жители Литвы с тревогой встречают рецессию, однако снижения цен не видно. Семьи вынуждены широко и болезненно раскрывать свои кошельки. Доход у многих будет только сокращаться.
"Самой трагической ошибкой правительства стал отказ от применения мер воздействия на цены на продукты и энергоносители, а также упорное нежелание признать, что неистово растущие процентные ставки толкают в пропасть многие семьи. Из-за скачка цен на энергоносители и космических процентных ставок внутреннее потребление угрожающе сократилось. Обескровили все ключевые отрасли экономики.
"Сильнее всего сократилось производство в тех отраслях промышленности, чей вклад в добавленную стоимость в ВВП – наибольший (мебельная промышленность, изделия из древесины, химическая промышленность). Потребители не склонны покупать более дорогие товары длительного пользования. Люди уже экономят на еде, не говоря уже о мебели. Сократились продажи всех основных товарных групп. Подорожание кредитования и неопределенность процентных ставок сделали свое дело", — отмечает Э. Сабутис.
По словам зампредседателя Сейма социал-демократа Юлюса Сабатаускаса, еще пару лет назад социал-демократы пытались предупредить Правительство о возможной рецессии.
"Еще два года назад мы пытались предупредить Правительство о признаках грядущей рецессии или даже кризиса. Я спрашивал главу Центробанка Литвы, почему его прогнозы расходятся с фактами и что будет предприниматься. И тогда, и сейчас – ответ один: все само собой утрясется", – говорит Ю. Сабатаускас.
"А как долго министры собираются прятать голову в песок? Факты слишком явные. Обществу немедленно должен быть представлен план того, какие меры государство планирует принять, чтобы совладать с ситуацией, стремительно выходящей из-под контроля, причиной которой также стало и бездействие министров", – подчеркивает в пресс-релизе социал-демократ Ю. Сабатаускас.
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