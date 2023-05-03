Оппозиция предлагает завершить позорную эпоху КГБ: законопоправка позволит рассекретить сведения о сотрудничестве

Такие поправки к закону о регистрации, признании, учете и защите признавшихся лиц, тайно сотрудничавших с бывшими спецслужбами СССР, зарегистрировали 48 депутатов-представителей парламентской оппозиции.

В случае одобрения предложенного проекта, будет обнародована информация о лицах, тайно сотрудничавших со спецслужбами СССР. "Позорная эпоха КГБ и возможных манипуляций и спекуляций на эту тему, особенно перед выборами, завершится навсегда. Никаких дополнительных ограничений для рассекреченных лиц не предусматривается", – сказала агентству ELTA представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ–СХС) парламентарий Рита Тамашунене, являющаяся одним из авторов проекта.

По ее словам, не решенный своевременно вопрос люстрации может негативно сказаться на национальной безопасности.

"Бывшие сотрудники КГБ, будучи засекреченными, могут быть уязвимы не только для внутренних политиков, но и для внешних. Такая ситуация не обеспечивает общественное право на информацию и может негативно повлиять на национальную безопасность", – считает заместитель председателя Смешанной группы Сейма Р. Тамашунене.

По словам депутатов-разработчиков упомянутых законопоравок, в настоящее время нередко слышны разговоры о прежнем возможном сотрудничестве политиков и высокопоставленных лиц со структурами КГБ, тем не менее никакие обоснования или подтверждающие факты не предоставляются.

"В такой ситуации можно причинить человеку репутационный ущерб, распространять о нем ложную информацию. Общественность имеет право знать, что делал и как действовал в Литве КГБ, кто сотрудничал с этой организацией. Необходимо предать огласке все самые важные документы, связанные с той деятельностью, раскрыть, как деятельность КГБ проникала и насколько проникла в различные сферы жизни человека", — говорит Р. Тамашунене.

Однако Юридический департамент Канцелярии Сейма считает, что принятие предложенных поправок к закону "станет отрицанием законных ожиданий и нарушением законных интересов лиц, которые подчинились требованию закона и добровольно предоставили государству соответствующую информацию о себе".

"Принятие такого закона будет означать несоблюдение государством взятых на себя обязательств, подорвет доверие граждан к государству и закону, что, следовательно, приведет к нарушению конституционных принципов защиты законных ожиданий, правовой определенности и правовой безопасности, которые являются неотъемлемыми элементами конституционного принципа правового государства", — говорят юристы Сейма.

По их мнению, предлагаемые законопоправки противоречат Конституции. "Положение проекта, предусматривающее рассекречивание информации и сведений, предоставленных зарегистрированными, признавшимися и поставленными на учет лицами, с 1 января 2024 года, должно расцениваться как противоречащее закрепленному в преамбуле Конституции принципу правового государства", – говорится в заключении юристов Сейма.

Инициаторами вышеупомянутых законопоправок выступили члены Сейма Чеслав Ольшевский, Рита Тамашунене, Агне Ширинскене, Аушрине Норкене, Йонас Ярутис, Линас Кукурайтис, Гедрюс Сурплис, Вигилиюс Юкна, Айдас Гедвилас, Ева Качинскайте-Урбонене, Саулюс Сквернялис, Андрюс Мазуронис, Виктор Федоров, Альгирдас Стончайтис, Дайнюс Гайжаускас, Альгирдас Сисас, Эугениюс Сабутис и другие.