Представители оппозиции решили созвать внеочередное заседание Сейма и выяснить, была ли слита экс-однопартийцу консерваторов и фигуранту досудебного расследования по делу об изнасиловании несовершеннолетних К. Бартошявичюсу информация о проводимом в отношении него расследовании.

"Принято решение отправить приглашение о подписании каждому из 141 депутата Сейма. Всем депутатам Сейма. И здесь действительно нет разницы – позиция или оппозиция. Я считаю, что и среди правящих есть люди с совестью, с ответственностью перед своими семьями, перед своими детьми, если они не думают о других, и обязательно поддержат", – сказал экс-премьер журналистам в Сейме в пятницу.

"Никакой политики здесь нет. Просто есть желание узнать, кто хотел помочь избежать огласки этой истории", — добавил он.

Для созыва внеочередной сессии Сейма инициативу должны поддержать не менее трети парламентариев – должны подписаться не менее 47 политиков. Парламентскому меньшинству удалось собрать подписи, дающие возможность созыва внеочередной сессии, однако в пятницу из инициативы вышла фракция Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ).

Как заверил С. Сквернялис, позиция всех остальных оппозиционных фракций осталась неизменна. И все же он выразил надежду, что предложение о проведении внеочередного заседания получит поддержку не только в рядах оппозиции. По его словам, в начале следующей недели должно выясниться, удастся ли парламентариям собрать необходимое количество подписей.

"В уставе предусмотрены сроки до какого числа, поэтому я думаю, что понедельник должен стать тем днем, вечером, когда появится ясность, сколько подписей есть", — сказал демократ журналистам.