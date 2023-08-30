Оппозиция: последствия налоговой реформы в Литве будут негативные

"Умалчивалось, что Литва взяла на себя обязательства перед Еврокомиссией, чтобы получить деньги из Фонда восстановления и повышения устойчивости. То, чего не сделали латвийцы и эстонцы. Упоминалось, что ЕК выдвинула такие требования, нет, не выдвигала из-за критериев, ожидаемых, которые будут реализованы", – сказал А. Буткявичюс агентству ELTA после встречи демократической фракции и КПЛ.

"Второй момент, экономисты знают правило назубок, им необходимо знать, какое влияние фискальные меры окажут на макроэкономическую ситуацию и какое влияние они окажут на прямые иностранные инвестиции. Мы видели у промышленников, что налоговая реформа будет иметь негативные последствия. Я не понимаю, зачем она нужна", – сказал он.

Парламентарий заверил, что в последние годы в литовское производство практически не поступали новые инвестиции, и если эта ситуация не изменится, то, по его словам, можно остаться "на окраине Польши".