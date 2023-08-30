Оппозиция: последствия налоговой реформы в Литве будут негативные

"Умалчивалось, что Литва взяла на себя обязательства перед Еврокомиссией, чтобы получить деньги из Фонда восстановления и повышения устойчивости. То, чего не сделали латвийцы и эстонцы. Упоминалось, что ЕК выдвинула такие требования, нет, не выдвигала из-за критериев, ожидаемых, которые будут реализованы", – сказал А. Буткявичюс агентству ELTA после встречи демократической фракции и КПЛ.
"Второй момент, экономисты знают правило назубок, им необходимо знать, какое влияние фискальные меры окажут на макроэкономическую ситуацию и какое влияние они окажут на прямые иностранные инвестиции. Мы видели у промышленников, что налоговая реформа будет иметь негативные последствия. Я не понимаю, зачем она нужна", – сказал он.
Парламентарий заверил, что в последние годы в литовское производство практически не поступали новые инвестиции, и если эта ситуация не изменится, то, по его словам, можно остаться "на окраине Польши".
"Промышленники говорят, что она (налоговая реформа – ELTA) не нужна. Специалисты Департамента статистики, с которыми я общаюсь, прислали данные, и я проанализировал, что в последнее время в Литву, примерно уже год как практически не поступают новые инвестиции в производство. А ведь каждое государство заинтересовано, чтобы инвестиции в первую очередь поступали в производство", – заверил экс-премьер.
"Мы понимаем, что можем остаться на окраине Польши и начать импортировать все из Польши, а не производить это сами", – отметил он.
А. Буткявичюс также подчеркнул, что налоговая реформа была представлена с опозданием и без учета экономической ситуации в других странах Евросоюза.
"Мы видим, что в Польшу приходят инвестиции и из Индии, и из Китая, предоставляются льготы различному малому и среднему бизнесу", – заявил член Сейма.
"Мы видим, что Германия приняла пакет налоговых льгот для малого и среднего бизнеса в целях стимулирования экономики. Также и в Соединенных Штатах Америки мы видим, что выделяются субсидии инвесторам, вкладывающим деньги в производство, для покрытия части затрат на электроэнергию до 30 проц.", – заявил А. Буткявичюс.
В заключение политик отметил, что налоговая реформа также ударит и по конкурентоспособности. Он подчеркнул, что инвесторам дается сигнал об отсутствии политической стабильности в стране, а это является одним из важнейших критериев для привлечения инвестиций.
"Что касается конкурентоспособности, то могу сказать, что последствия обязательно будут. Последствия уже есть из-за геополитической ситуации, с началом войны многие инвесторы обошли стороной и Литву, а иногда и другие страны Балтии. Второй момент, мы видим, что привлечение инвестиций идет в Центральную или Западную Европу, немалый пакет идет в Польшу", – сказал А. Буткявичюс.
"Сейчас мы бурно обсуждаем налоговую реформу и посылаем сигнал о том, что в нашей стране нет политической стабильности, отчасти, потому что видим заявления и правящего большинства, некоторые из которых не одобряют ее. Одним из важнейших критериев для инвесторов являются не налоги в первую очередь, а наличие политической стабильности. Сегодня можно сказать, что политическая стабильность отсутствует", – пояснил он.
Налоговая реформа неоднократно подвергалась критике со стороны представителей коалиционных и оппозиционных партий, а также со стороны социальных партнеров – 54 бизнес-и профессиональных объединения ранее в совместном заявлении призвали парламент отклонить предложения по повышению налогообложения доходов населения, мотивируя это тем, что повышение налогов ухудшит деловую среду страны, ударит по конкурентоспособности Литвы и будет способствовать развитию теневой экономики.