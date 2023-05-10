По словам лидера Социал-демократической партии Литвы Вилии Блинкявичюте, эти два министра должны немедленно дать объяснения по поводу возникшего хаоса.

"Организация госзакупок во владениях Litexpo превратилась в своего рода трясину. Вялая реакция Г. Ландсбергиса на ситуацию свидетельствует о том, что министр иностранных дел весьма пренебрежительно относится к подготовке саммита НАТО. (...) Например, Г. Ландсбергис говорит, что подготовиться к саммиту НАТО заранее было невозможно, поэтому закупки приходилось проводить в спешке. Однако это – неправда.

Еще 14 июня 2021 года в коммюнике саммита НАТО в Брюсселе было объявлено, что саммит 2023 г. пройдет в Литве. Таким образом, у министерства во главе с Г. Ландсбергисом было целых два года на планомерную подготовку, назначение ответственных лиц и обеспечение прозрачности. Как мы видим, это не было сделано", – отметила В. Блинкявичюте.

Лидер социал-демократов не жалеет критики и в адрес министра экономики и инноваций А. Армонайте, утверждая, что та также не предпринимала никаких усилий во избежание фиаско с госзакупками.

"Во владениях А. Армонайте вспыхнул пожар госзакупок, а она между тем даже не соизволила отреагировать. Компании, чей прошлогодний оборот составил всего 100 тыс., обязуются выполнять заказы в пять раз дороже! Смогут ли эти компании вообще выполнить такие заказы? Не окажется ли так, что под прикрытием права на необъявленные переговоры государственные финансы просто используются не по назначению?", – задалась вопросом В. Блинкявичюте.

В то же время заместитель председателя Комитета Сейма по вопросам экономики социал-демократ Гинтаутас Палуцкас призвал А. Армонайте придерживаться декларируемых Партией свободы принципов прозрачности и как можно скорее дать оценку ситуации.

"Не вижу реакции Министерства экономики и инноваций на сложившуюся ситуацию, потому что Litexpo находится в ведении именно этого министерства. А. Армонайте должна как можно скорее дать свою оценку, является ли действующая здесь практика госзакупок порочной или существуют какие-то объективные уважительные причины, о которых мы, возможно, не знаем", – сказал политик.

ELTA напоминает, что Антикоррупционная комиссия Сейма на заседании в среду выясняла, как выставочный дворец Litexpo, проводящий подготовку к саммиту НАТО, обеспечивает прозрачность государственных закупок и выделяемых на них бюджетных средств.