Оппозиция об ответственности за закупки Litexpo: ситуацию должна оценить Шимоните

По словам члена Комитета Сейма по экономике Гинтаутаса Палуцкаса, А. Армонайте говорит как министр "без портфеля".
"Незаконные закупки обошлись государству в 9 млн евро, а вот министр, отвечающая за эту сферу, рассуждает о "плохой погоде". За что же тогда отвечает министр А. Армонайте? Это – уже не первый раз, когда эта министр не ориентируется в своей зоне ответственности. Может быть, министр хочет ввести в нашей стране новую моду, то есть быть министром без портфеля?" – задается вопросом Г. Палуцкас.
Вице-председатель Сейма, социал-демократ Юлюс Сабатаускас напоминает, что Министерство экономики и инноваций (МЭИ) взяло на себя обязательство по обеспечению прозрачности деятельности Litexpo.
"МЭИ обязалось обеспечить деятельность Litexpo в соответствии с высочайшими стандартами прозрачности, надлежащего управления, этики и социальной ответственности. Оказывается, можно не только не придерживаться этих стандартов, но и полностью отстраниться от них. Представьте себе: если бы министр транспорта заявил, что он не несет ответственности за Дирекцию автодорог Литвы... Это полный абсурд. К сожалению, именно так сейчас выглядит отговорка А. Армонайте по поводу непрозрачных закупок в сфере ее зоны ответственности", – комментирует Ю. Сабатаускас.
По мнению парламентария, премьер-министр И. Шимоните должна публично объяснить, кто в этой ситуации возьмет на себя ответственность за нарушение закона.
"Заключение Службы госзакупок – четкое: при проведении госзакупок Litexpo были нарушены законы. Однако ответственность за этот скандал правящие перекидывают как горячую картошку. Например, заместитель председателя Сейма В. Миталас заявил, что в сложившейся ситуации в большей степени виновато Министерство иностранных дел. Нарушение есть, а ответственных нет. Я думаю, что самое время вмешаться И. Шимоните и объяснить, кто здесь на самом деле виноват. Если мы позволим политикам так выкручиваться, то вскоре мы придем к политической системе, при которой должность министра ничего не значит", – предупреждает Ю. Сабатаускас.
Vинистр экономики и инноваций Аушрине Армонайте не считает себя ответственной за то, что Litexpo ненадлежащим образом осуществил часть госзакупок в рамках подготовки к саммиту НАТО.
По ее словам, несмотря на то, Литовский выставочный и конгресс-центр подведомствен Министерству экономики и инноваций, члены фракции социал-демократов, поднимающие вопрос об ответственности, должны понимать, что политики не участвуют в управлении и принятии решений такими предприятиями.
"Мне взять на себя ответственность — равносильно тому, что взять на себя ответственность за плохую погоду. Потому что не министерство организовывало саммит НАТО", – сказала А. Армонайте.
"Компании уже давно деполитизированы – политики не сидят ни в их советах директоров, ни в бухгалтериях, ни где-либо еще. У компаний есть свои руководители, некоторые члены совета директоров избираются открытым конкурсом. Советы определяют результаты и цели для руководства, политиков здесь практически нет. И если социал-демократы до сих пор думают, что все так же, как и раньше – что министр может открывать двери таких компаний и задавать вопросы, то те времена уже прошли", – пояснила министр.