Оппозиция об ответственности за закупки Litexpo: ситуацию должна оценить Шимоните

"Мне взять на себя ответственность — равносильно тому, что взять на себя ответственность за плохую погоду. Потому что не министерство организовывало саммит НАТО", – сказала А. Армонайте.

"Компании уже давно деполитизированы – политики не сидят ни в их советах директоров, ни в бухгалтериях, ни где-либо еще. У компаний есть свои руководители, некоторые члены совета директоров избираются открытым конкурсом. Советы определяют результаты и цели для руководства, политиков здесь практически нет. И если социал-демократы до сих пор думают, что все так же, как и раньше – что министр может открывать двери таких компаний и задавать вопросы, то те времена уже прошли", – пояснила министр.