"Они снова пытаются разыграть ту же драму: Правительство уйдет и государство развалится. Пусть уходят, пусть уходят, если избегают ответственности. С другой стороны, уход пойдет им на пользу. Если бы были досрочные выборы, то еще набрали бы голосов, но если пройдет еще полтора года, то будет сложно об этом думать… А сейчас идет публичный шантаж", — заявил в пятницу С. Сквернялис агентству ELTA, комментируя заявление лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса о том, что из-за разгоревшегося скандала вокруг канцелярских выплат в пятницу соберется президиум партии. По словам Г. Ландсбергиса, будет рассматриваться решение об отзыве правительства и досрочных выборах в Сейм.
" Это жалкая позиция, попытка выплыть из скандала в том же стиле", — сказал С. Сквернялис, намекая на так называемый скандал с транзитом удобрений " Беларуськалия" через Литву, возникший в конце 2021 года, и заявление премьер-министра о возможной отставке всего правительства.
"У них нет фантазии. Пусть принимают решения, а не разглагольствуют о том, что мы что-то сделаем. Если сделают, это будет лучшее, что могло случиться с Литвой", – сказал С. Сквернялис.
Лидер консерваторов Г. Ландсбергис в пятницу утром заявил, что из-за скандала вокруг канцелярских выплат в пятницу соберется президиум партии, на котором также будет рассматриваться решение об отзыве правительства и досрочных выборах в Сейм. Также, по его словам, в ближайшее время планируется заседание коалиции.
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