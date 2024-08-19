2024.08.19 12:37

Оппозиция о кандидатуре Кубилюса на пост еврокомиссара: он – опытный политик

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

По мнению представителей оппозиционных партий, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс является более подходящим кандидатом на пост еврокомиссара, чем министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Однако, отмечают они, следует признать, что А. Кубилюс, возглавлявший консерваторов и занимавший пост премьер-министра во время финансового кризиса, внутри страны воспринимается неоднозначно.

„Андрюса Кубилюса знает вся Литва, отношение к нему, видимо, неоднозначное и разнообразное. Многие еще помнят налоговые реформы и различные оптимизации, проведенные Андрюсом Кубилюсом и его правительством“, – заявила председатель социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте журналистам в Сейме.

С другой стороны, политик ясно дает понять, что экс-премьер является гораздо более подходящей кандидатурой на пост еврокомиссара, чем министр иностранных дел.

„Андрюс ​​Кубилюс – достаточно опытный политик. Думаю, он сможет достойно выполнять обязанности комиссара. Я бы пожелала ему стать как комиссаром всей Литвы, а не отдельных ее частей, так и всего Евросоюза“, – сказала социал-демократ, отметив, что затянувшиеся дискуссии по поводу еврокомиссара следует завершить выбором кандидатуры А. Кубилюса.

„Мнения разные, но я склоняюсь к тому, что откладывать больше нельзя, другого выбора нет. Судя по всему, Андрюс Кубилюс будет тем человеком, которого следует утвердить в должности комиссара“, – сказала В. Блинкявичюте.

То, что кандидатура А. Кубилюса более подходящая, чем Г. Ландсбергиса, отмечает и председатель партии „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.

„Без сомнения. Что касается формального резюме, то, наверное, сложно было бы оспорить возможность стать комиссаром – дважды премьер-министр и второй срок в Европарламенте, человек достаточно известный во внешней политике в Европарламенте. Если оценивать через эту призму, то я думаю, что он гораздо более способный и сильный кандидат с точки зрения политического веса“, – сказал С. Сквернялис.

Однако, по словам С. Сквернялиса, он пока не знает, поддержит ли его партия политика, отношение к которому внутри страны неоднозначное.

„Мы не обсуждали. Если смотреть через призму внутренней политики, то трудно надеяться на такую поддержку (...) Однако такого раздражителя, как был с Габриэлюсом, уже не будет“, – заявил политик.

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