Оппозиция о кандидатуре Кубилюса на пост еврокомиссара: он – опытный политик

„Андрюса Кубилюса знает вся Литва, отношение к нему, видимо, неоднозначное и разнообразное. Многие еще помнят налоговые реформы и различные оптимизации, проведенные Андрюсом Кубилюсом и его правительством“, – заявила председатель социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте журналистам в Сейме.
С другой стороны, политик ясно дает понять, что экс-премьер является гораздо более подходящей кандидатурой на пост еврокомиссара, чем министр иностранных дел.
„Андрюс Кубилюс – достаточно опытный политик. Думаю, он сможет достойно выполнять обязанности комиссара. Я бы пожелала ему стать как комиссаром всей Литвы, а не отдельных ее частей, так и всего Евросоюза“, – сказала социал-демократ, отметив, что затянувшиеся дискуссии по поводу еврокомиссара следует завершить выбором кандидатуры А. Кубилюса.
„Мнения разные, но я склоняюсь к тому, что откладывать больше нельзя, другого выбора нет. Судя по всему, Андрюс Кубилюс будет тем человеком, которого следует утвердить в должности комиссара“, – сказала В. Блинкявичюте.
То, что кандидатура А. Кубилюса более подходящая, чем Г. Ландсбергиса, отмечает и председатель партии „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.
„Без сомнения. Что касается формального резюме, то, наверное, сложно было бы оспорить возможность стать комиссаром – дважды премьер-министр и второй срок в Европарламенте, человек достаточно известный во внешней политике в Европарламенте. Если оценивать через эту призму, то я думаю, что он гораздо более способный и сильный кандидат с точки зрения политического веса“, – сказал С. Сквернялис.
Однако, по словам С. Сквернялиса, он пока не знает, поддержит ли его партия политика, отношение к которому внутри страны неоднозначное.
„Мы не обсуждали. Если смотреть через призму внутренней политики, то трудно надеяться на такую поддержку (...) Однако такого раздражителя, как был с Габриэлюсом, уже не будет“, – заявил политик.