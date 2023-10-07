Оппозиция: критикующий Баярунаса Ландсбергис также обвиняется в ненадлежащем обращении с работниками

По мнению депутата Сейма Гинтаутаса Палуцкаса, данную ситуацию идеально описывает поговорка "чья бы корова мычала".

"Странно читать нравоучения Ландсбергиса в адрес Баярунаса, когда внутреннее исследование, проведенное в министерстве самого Ландсбергиса, показало, что большинство сотрудников министерства недовольны стилем руководства министра. Стоит вспомнить пословицу "чья бы корова мычала". Возможно, Ландсбергису следует сначала обнародовать информацию о жалобах сотрудников своего министерства, а уже потом читать нравоучения другим", – говорит в пресс-релизе Палуцкас.

Между тем бывший посол, социал-демократ Ремигиюс Мотузас интересуется, собирается ли Ландсбергис, говоря, что Баярунасу следует уйти в отставку, применить эти же нормы поведения и по отношению к себе.