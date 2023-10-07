Оппозиция: критикующий Баярунаса Ландсбергис также обвиняется в ненадлежащем обращении с работниками

По мнению депутата Сейма Гинтаутаса Палуцкаса, данную ситуацию идеально описывает поговорка "чья бы корова мычала".
"Странно читать нравоучения Ландсбергиса в адрес Баярунаса, когда внутреннее исследование, проведенное в министерстве самого Ландсбергиса, показало, что большинство сотрудников министерства недовольны стилем руководства министра. Стоит вспомнить пословицу "чья бы корова мычала". Возможно, Ландсбергису следует сначала обнародовать информацию о жалобах сотрудников своего министерства, а уже потом читать нравоучения другим", – говорит в пресс-релизе Палуцкас.
Между тем бывший посол, социал-демократ Ремигиюс Мотузас интересуется, собирается ли Ландсбергис, говоря, что Баярунасу следует уйти в отставку, применить эти же нормы поведения и по отношению к себе.
"Когда тринадцать сотрудников посольства Великобритании заявили, что недовольны отношениями со своим руководителем, Ландсбергис сказал, что, оказавшись в подобной ситуации, он бы не смог продолжать возглавлять коллектив. Однако, когда Министерство иностранных дел (МИД) провело внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что большинство сотрудников МИД не удовлетворены существующей психологической атмосферой в министерстве, министр спокойно скрыл результаты исследования от СМИ и общественности", –говорит Мотузас в пресс-релизе.
"Почему министр не применяет по отношению к себе те же нормы служебной этики?" — задается вопросом социал-демократ.
После появления информации о крайне плохой рабочей атмосфере у госслужащих в МИД, представители социал-демократов потребовали от министра Ландсбергиса обнародовать полное исследование 2022 г., в котором установлено недовольство сотрудников МИД относительно плохого микроклимата на работе и управленческих способностей и министра, и канцлера министерства Инги Чернюк.