"Слабое, растерянное, мечущееся между кризисными ситуациями. Большинство министров – это те, кто боится брать на себя политическое лидерство, поэтому, как я уже не раз говорил в течение этих двух лет – на мой взгляд, самая большая проблема в том, что премьер-министр работает как минимум на пятерых министров этого правительства, которые просто не берут на себя ответственность, не совершают тех действий, которые необходимы", - в пятницу радиостанции Žinių radijas сказал вице-председатель Сейма.

Кроме того, отметил А. Мазуронис, правительство коалиции консерваторов, либералов и Партии свободы также не реализует свою программу. По словам политика, запланированные структурные реформы не осуществляются, а с учетом того, что до окончания срока полномочий осталось два года и приближаются муниципальные выборы, сомнительно, что изменения произойдут. "Золотой момент для проведения реформ упущен", - подчеркнул парламентарий.

"Говорили о структурной реформе сферы здравоохранения – мы не видим каких-то системных действий. Говорили о структурной реформе системы образования – мы видим какие-то беспорядочные действия, не складывающиеся в общую картину. В самом начале срока полномочий при Министерстве финансов была создана рабочая группа по пересмотру налоговой системы, различных исключений, которых в Литве очень много, и упразднению того скотного двора (...) - никаких результатов после двух с лишним лет. Никаких результатов в реформе налоговой системе мы не видим", - высказал критику лидер Партии труда.

А. Мазуронис признал, что это правительство работает в необычных условиях и столкнулось не с одним кризисом. И хотя с некоторыми из них удалось справиться, парламентарий утверждает, что вызовы преодолены не благодаря министерствам, а благодаря парламенту. Например, отметил "трудовик", кризис нелегальной миграции, по его мнению, обуздан не усилиями Министерства внутренних дел и его главы Агне Билотайте, а усилиями парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) и его председателя Лауринаса Кащюнаса.

Разногласия в правящей коалиции очевидны

Говоря о большинстве Сейма, А. Мазуронис отметил, что разногласия между партнерами по коалиции очевидны. И хотя на этой неделе их ряды покинул бывший консерватор, экс-председатель Комитета по бюджету и финансам (КБФ) Миколас Маяускас, ситуация между партнерами накалялась задолго до этого.

А. Мазуронис не сомневается, что основные партнеры коалиции – фракция Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) – готовятся к возможным сценариям и планируют, как поступить с потенциально бунтующими коллегами.

"Очевидно, что разногласия в коалиции большие. Очевидно, что основные партнеры по коалиции думают о том, что было бы, если было бы. Если ситуация станет неуправляемой и, если у каких-то малых партнеров по коалиции возникнет идея хлопнуть дверью, сказав – либо завтра вы голосуете за наши партнерства и наркотики, либо мы хлопнем дверью", – сказал А. Мазуронис.