Олимпийские комитеты стран Балтии в очередной раз высказались против участия нейтральных спортсменов в Парижских играх

"Национальные олимпийские комитеты Литвы, Латвии и Эстонии и наше спортивное сообщество потрясены двумя годами войны на территории Украины.
Мы по-прежнему недовольны решением исполкома Международного олимпийского комитета о допуске индивидуальных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже", - пишется в обращении.
"Мы твердо придерживаемся прежних позиций национальных олимпийских комитетов стран Балтии и убеждены, что российские и белорусские спортсмены ни при каких обстоятельствах не должны участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже", - отмечают они.
Напомним, в прошлом году Исполнительный комитет МОК принял решение разрешить спортсменам с российскими или белорусскими паспортами, отобранным через систему отбора международных федераций, участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в качестве нейтральных спортсменов.
Это означает, что в играх не будут использоваться флаги, гимны, цвета или какие-либо знаки, по которым можно идентифицировать упомянутые страны. Дверь на Олимпийские игры остается закрытой для российских и белорусских команд и официальных лиц.