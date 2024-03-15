Олимпийские комитеты стран Балтии в очередной раз высказались против участия нейтральных спортсменов в Парижских играх

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reuters / Scanpix

На следующей неделе, когда Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) собирается рассмотреть вопрос о возможности участия нейтральных спортсменов в церемонии открытия Парижских Олимпийских игр, олимпийские комитеты стран Балтии в очередной раз выразили свое неодобрение и обратились к главе МОК.

"Национальные олимпийские комитеты Литвы, Латвии и Эстонии и наше спортивное сообщество потрясены двумя годами войны на территории Украины.

Мы по-прежнему недовольны решением исполкома Международного олимпийского комитета о допуске индивидуальных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже", - пишется в обращении.

"Мы твердо придерживаемся прежних позиций национальных олимпийских комитетов стран Балтии и убеждены, что российские и белорусские спортсмены ни при каких обстоятельствах не должны участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже", - отмечают они.

Напомним, в прошлом году Исполнительный комитет МОК принял решение разрешить спортсменам с российскими или белорусскими паспортами, отобранным через систему отбора международных федераций, участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в качестве нейтральных спортсменов.

Это означает, что в играх не будут использоваться флаги, гимны, цвета или какие-либо знаки, по которым можно идентифицировать упомянутые страны. Дверь на Олимпийские игры остается закрытой для российских и белорусских команд и официальных лиц.

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