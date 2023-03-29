Ограничения для россиян и белорусов планируют оставить в силе, но не все

Напомним, что проект законов был одобрен парламентом в первом чтении.

Депутаты одобрили ограничение прав россиян и белорусов на ввоз и вывоз с территории Литвы наличных, запрещен ввоз украинских гривен.

Депутаты также поддержали предложение фракции Партии свободы разрешить более широкому кругу граждан России покупать недвижимость в Литве (тем, у кого есть временный или постоянный вид на жительство в Литве) и принимать недвижимость в наследство.

Остальные граждане России и принадлежащие им компании не смогут приобрести недвижимость.

Члены ПКНБО также поддержали предложение "крестьянина" Йонаса Ярутиса отсрочить вступление в силу ограничения на выдачу временного вида на жительство белорусам до 1 июля 2023 года.

"Это связано с бизнесом. В Литве больше 50% водителей-дальнобойщиков - граждане Беларуси. Некоторые, их больше тысячи, стоят в очереди на курсы, позволяющие работать в ЕС и в Литве водителями. Это было бы серьезной проблемой и бременем для литовского транспортного сектора, которому и без того не хватает водителей", – сказал Ярутис.

Больше дискуссий вызвал вопрос приостановки приема заявок на получение литовского гражданства.

Бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас считает, что такая установка была бы избыточной, поскольку КС давно разъяснил, что Литва никому не обязана предоставлять гражданство, и каждый случай рассматривается тщательно и индивидуально - достоин ли человек гражданства.

Несмотря на замечания, члены комитета одобрили предложение главы ПКНБО Лауринаса Кащюнаса оставить это ограничение в силе. Правда, будет больше исключений:

- когда человек отвечает требованиям закона о натурализации, и есть информация, что он не представляет угрозы для нацбезопасности и общественного порядка;

- когда у человека есть право на восстановление гражданства в соответствии с действующими законами, и есть информация, что он не представляет угрозы для нацбезопасности и общественного порядка;

- подается заявка об отказе от гражданства Литвы или решение о лишении гражданства принимается, когда человек получил гражданство другой страны.

Либералы предлагали не ограничивать прием заявок на гражданство от белорусов и россиян, но это предложение было отклонено.