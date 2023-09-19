Офис президента: семейную налоговую льготу одобряют 80% жителей

"Люди рассчитывают на такой элемент справедливости налоговой системы, потому что в репрезентативном опросе, проведенном Baltijos tyrimai по заказу Офиса президента, более 80 проц. опрошенных одобрили бы такую ​​дополнительную налоговую льготу для семей с детьми", – сказала во вторник И. Сегаловичене в интервью для радиостанции Žinių radijas.

"Люди хотят больше справедливости и меньшего неравенства", — подчеркнула она.

И. Сегаловичене также заверила, что такая инициатива президента Гитанаса Науседы будет способствовать борьбе с неравенством и позволит улучшить условия жизни семей с детьми.