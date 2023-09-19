Офис президента: семейную налоговую льготу одобряют 80% жителей

 
ELTA
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Irena Segalovičienė
Irena Segalovičienė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Главный советник президента Ирена Сегаловичене утверждает, что большинство жителей Литвы рассчитывают на семейные налоговые льготы, предлагаемые президентом, – об этом, по ее словам, свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного по инициативе Офиса президента.

"Люди рассчитывают на такой элемент справедливости налоговой системы, потому что в репрезентативном опросе, проведенном Baltijos tyrimai по заказу Офиса президента, более 80 проц. опрошенных одобрили бы такую ​​дополнительную налоговую льготу для семей с детьми", – сказала во вторник И. Сегаловичене в интервью для радиостанции Žinių radijas.

"Люди хотят больше справедливости и меньшего неравенства", — подчеркнула она.

И. Сегаловичене также заверила, что такая инициатива президента Гитанаса Науседы будет способствовать борьбе с неравенством и позволит улучшить условия жизни семей с детьми.

"Это улучшило бы условия жизни для людей с низкими и средними доходами, у которых есть дети", – сказала главный советник президента.
"Мы бы внедрили очень важный элемент в налоговую систему, учитывались бы не только доходы людей, но и их расходы. Глава государства поддерживает элемент налоговой реформы, направленный на суммирование высоких доходов и их прогрессивное налогообложение, и предлагает за счет этого финансировать налоговые льготы для семей", – подчеркнула она.

В конце августа И. Сегаловичене заявила, что глава государства предлагает ввести семейные налоговые льготы и тем самым сократить неравенство и приблизить размер необлагаемого налогом дохода (ННД) к минимальной месячной зарплате (ММЗ), что является стратегической целью.

Между тем министр социальной защиты и труда Моника Навицкене утверждала, что предложение президента о введении семейных налоговых льгот является спорным, но в последние годы государство пошло иным путем – выплатой детских денег, поэтому нет необходимости заменять одну меру другой. Также, по ее словам, Офис президента должен указать, во сколько обойдется бюджету такое решение и каков будет источник дохода.

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