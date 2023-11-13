Офис президента: решение о гражданстве Лиепы будет принято после Комиссии по делам гражданства

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В ответ на инициированную Министерством внутренних дел (МВД) процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства, предоставленного ей в порядке исключения, Офис президента заявил, что глава государства Гитанас Науседа примет решение по такому предложению после получения заключения Комиссии по делам гражданства.

"Президент ждет обращения МВД по поводу лишения литовского гражданства, предоставленного г. Илзе Лиепе в порядке исключения, и заключения Комиссии по делам гражданства. Президент примет решение, как только получит заключение Комиссии по делам гражданства", – говорится в комментарии, переданном Коммуникационной группой президента агентству ELTA.

"Президент призывает Министерство внутренних дел пересмотреть список лиц, получивших гражданство Литовской Республики в порядке исключения и одновременно являющихся гражданами другого государства, и оценить его на предмет соответствия положениям пункта 10 статьи 24 Закона о гражданстве Литовской Республики", – говорится в ответе.

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