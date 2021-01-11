"В последние дни стало известно о неприятных случаях, когда процесс вакцинации проходит нечестно, и похоже, что определенные лица вакцинируются намного раньше, опережая в очереди тех, кто, без сомнения, нуждается в этой вакцине больше", - сказал на пресс-конференции в понедельник главный советник президента, глава Группы по социально-экономической политике Симонас Крепшта.
По его словам, на состоявшейся в понедельник встрече с премьером Ингридой Шимоните и министром здравоохранения Арунасом Дулькисом обсуждалось, как предотвратить такое нечестное поведение. Министр подчеркнул, что контроль не может замедлять процесс вакцинации.
Как сказал С. Крепшта, президент положительно оценивает меры, которые еще в воскресенье были приняты Министерством здравоохранения с целью решения проблемы нечестного получения прививок, однако полагает, что этих мер недостаточно.
"Если смотреть в будущее, и особенно в тот период, когда будет прививаться намного больше людей, чем сейчас, необходимо сделать еще как минимум три шага дополнительно", - сказал С. Крепшта.
По его словам, эти шаги - внедрение электронной системы, которая лучше проверяла бы соответствие очередности в вакцинации. Также предлагается пересмотреть установленную министром очередность вакцинации и точнее определить в ней принцип, когда происходит переход от одной приоритетной очереди к другой, чтобы было ясно, когда можно совершать этот переход. Офис президента также призывает лучше координировать всю систему вакцинации.
"В других странах есть координационные центры. Определенные зачатки такого центра есть и у нас, однако это следует укреплять, потому что сейчас мы прививаем по несколько тысяч в день, через месяц, наверное, будем прививать по несколько десятков тысяч человек в день, и ситуация станет куда более сложной, и эти механизмы контроля должны быть совершеннее", - сказал С. Крепшта.
Министр здравоохранения А. Дулькис сказал, что процесс вакцинации проходит слаженно. Однако он подчеркнул необходимость обеспечить прозрачность, а также то, что процессы контроля не должны замедлять вакцинацию.
После старта в Литве вакцинации от коронавируса в СМИ появились сообщения о случаях, когда прививки получали медики, не имевшие на них право согласно порядку очередности, или связанные с медициной предприниматели.
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