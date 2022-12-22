"Сегодня, спустя полгода после подписания документа, предложение министра иностранных дел пересмотреть совместное коммюнике президента Литвы и канцлера Германии относительно дислокации бригады в Литве является, мягко говоря, безответственным", — говорится в комментарий офиса президента, полученном BNS.

В нем президент Гитанас Науседа призвал министров иностранных дел и обороны "окончательно сосредоточиться на совместной работе с Германией, чтобы союзная бригада как можно скорее прибыла в Литву, и больше не поднимать внутреннее политиканство на международный уровень".

Поскольку у Вильнюса и Берлина разное понимание причисления немецкой бригады к Литве, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в четверг публично призвал руководителей Литвы и Германии уточнить соглашение о дислокации бригады в стране.

"Может быть, этим людям стоит вернуться к соглашению и повторить, что Литва действительно подписала соглашение о том, что бригада находится здесь. Все в Литве это понимают, мы просто хотим подтвердить этот факт. Но это должны сделать люди, подписавшие это соглашение", - сказал министр журналистам в Сейме в четверг.

Президент Гитанас Науседа заявил в среду порталу Delfi, что текст соглашения между ним и канцлером Германии "достаточно ясен".

"Мы на том же уровне иногда сами себе создаем проблемы, начиная интерпретировать и рассматривать что-то по-своему. Текст достаточно ясен: Германия пытается увеличить свою военную поддержку здесь, в Литве, до уровня бригады", — сказал Науседа.

Ландсбергис, со своей стороны, подчеркнул прозвучавшие в неформальных беседах заявления о том, что "во время соглашения всем было ясно, что соглашение заключено так, как его понимает Берлин".

Посол Германии в Литве Маттиас Зонн заявил на этой неделе, что разговоры о том, что Германия якобы отказывается от своих обязательств в отношении бригады, оскорбительны, а публично выраженное недовольство не приведет к отправке в Литву ни одного дополнительного солдата.

Выступая на дискуссии в Сейме, посол подчеркнул, что публичная дискуссия о намерении Германии разместить бригаду в Литве приобрела тон недоверия, и что это оскорбляет Германию, а сама дискуссия является "деструктивной и вредной".

Ландсбергис сказал, что удивлен подобным заявлениям, поскольку "послам не свойственно давать оценку внутренним процессам в стране".