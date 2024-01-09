Офис президента по-прежнему ожидает решения МИД Литвы о начале служебной проверки по запросу посла Баярунаса

"Пока мы находимся в той ситуации, когда президент ждет, как он уже неоднократно упоминал Министерству иностранных дел, определенного отпущения", – сказала старший советник президента Аста Скайсгирите.
"Но это отпущение должно быть сделано коллегиальным органом Министерства иностранных дел – или комиссией, или каким-то другим решением – что именно Э. Баярунас сделал не так, почему его отозвали на работу в МИД" – добавила она.
С 19 октября прошлого года посол Э. Баярунас был отозван для консультаций. Функции дипломата временно приостановлены – до восстановления конструктивной и продуктивной работы представительства.
Между тем посол, которого самого обвиняют в моббинге, попросил провести служебную проверку на предмет того, не подвергается ли он психологическому насилию.
В запросе дипломата также ставится вопрос и о репутационном ущербе послу.
Провести такую проверку призвал и Офис президента, заявив, что такого решения МИДа будут ждать "столько, сколько потребуется". А отзыв посла для консультаций, по словам президента Гитанаса Науседы, – всего лишь "половинчатое решение".
В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните несколько раз повторила, что у правительства нет полномочий по запуску такой служебной проверки.