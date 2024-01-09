Офис президента по-прежнему ожидает решения МИД Литвы о начале служебной проверки по запросу посла Баярунаса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eitvydas Bajarūnas
Eitvydas Bajarūnas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Офис президента по-прежнему ожидает решения Министерства иностранных дел (МИД) о начале независимой проверки с целью выяснить, не подвергался ли посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас, отозванный для консультаций, психологическому насилию.

"Пока мы находимся в той ситуации, когда президент ждет, как он уже неоднократно упоминал Министерству иностранных дел, определенного отпущения", – сказала старший советник президента Аста Скайсгирите.

"Но это отпущение должно быть сделано коллегиальным органом Министерства иностранных дел – или комиссией, или каким-то другим решением – что именно Э. Баярунас сделал не так, почему его отозвали на работу в МИД" – добавила она.

С 19 октября прошлого года посол Э. Баярунас был отозван для консультаций. Функции дипломата временно приостановлены – до восстановления конструктивной и продуктивной работы представительства.

Между тем посол, которого самого обвиняют в моббинге, попросил провести служебную проверку на предмет того, не подвергается ли он психологическому насилию.

В запросе дипломата также ставится вопрос и о репутационном ущербе послу.

Провести такую проверку призвал и Офис президента, заявив, что такого решения МИДа будут ждать "столько, сколько потребуется". А отзыв посла для консультаций, по словам президента Гитанаса Науседы, – всего лишь "половинчатое решение".

В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните несколько раз повторила, что у правительства нет полномочий по запуску такой служебной проверки.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии