Офис президента передал прокуратуре материалы о обнародованной Анушаускасом информации

"Не только Минобороны, но и мы, Президентура, передали Генеральной прокуратуре не только решения Государственного совета обороны, но и стенограмму, и протокол, чтобы она могла принять решение и должным образом оценить ситуацию", - журналистам сказал Науседа.

"И продолжать дискуссию и спорить здесь я не вижу смысла", - добавил он.

В среду министр А. Анушаускас также сообщил, что возглавляемое им министерство передало в прокуратуру все необходимые документы.

"Какая информация нужна – Генеральная прокуратура пытается ответить на вопросы – мы передали всю информацию, ее оценили специалисты по безопасности, мнения высказаны", - в среду в Сейме журналистам сказал Анушаускас.