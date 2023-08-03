03 августа 2023 г. 15:03

Офис президента передал прокуратуре материалы о обнародованной Анушаускасом информации

 
ELTA
ru.DELFI.lt
A. Anušauskas, B. Pistorius, J. Stoltenberas ir G. Nausėda rukloje
A. Anušauskas, B. Pistorius, J. Stoltenberas ir G. Nausėda rukloje
ФОТО: AFP / Scanpix

Офис президента Литвы передал Генеральной прокуратуре материал, необходимый для оценки секретности опубликованной министром обороны Арвидасом Анушаускасом информации о немецких танках Leopard, сказал глава государства Гитанас Науседа.

"Не только Минобороны, но и мы, Президентура, передали Генеральной прокуратуре не только решения Государственного совета обороны, но и стенограмму, и протокол, чтобы она могла принять решение и должным образом оценить ситуацию", - журналистам сказал Науседа.

"И продолжать дискуссию и спорить здесь я не вижу смысла", - добавил он.

В среду министр А. Анушаускас также сообщил, что возглавляемое им министерство передало в прокуратуру все необходимые документы.

"Какая информация нужна – Генеральная прокуратура пытается ответить на вопросы – мы передали всю информацию, ее оценили специалисты по безопасности, мнения высказаны", - в среду в Сейме журналистам сказал Анушаускас.

ELTA напоминает, что в минувший понедельник после заседания Государственного совета обороны (ГСО) министр обороны упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях относительно приобретения танков.

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