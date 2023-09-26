Офис президента: оценить высказывания Жемайтайтиса должны не только правоохранительные органы

"Я не согласна с тем, что этим должны заниматься только правоохранительные органы. Антисемитские высказывания достаточно политичны и им должна быть дана политическая оценка", – сказала А. Скайсгирите Žinių radijas, комментируя разгоревшиеся в Сейме дискуссии.

С другой стороны, добавила советник, высшие литовские политики уже успели четко высказаться по поводу высказываний Р. Жемайтайтиса, вызвавших возмущение у международного сообщества.

"Президент Литвы ранее высказался по этому вопросу (...) Даны оценки от высшего руководства Литвы", – сказала А. Скайсгирите.

"В какой степени другие члены Сейма должны осудить или каким-либо иным образом отреагировать – это дело Сейма. Однако в цивилизованной стране подобные заявления совершенно неприемлемы и как минимум подлежат осуждению", – добавила советник президента.

Специальная комиссия, созданная на прошлой неделе в связи с импичментом депутату Р. Жемайтайтису, собралась на свое первое заседание, на котором обсуждался ход работы.