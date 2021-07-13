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Тенденции незаконной миграции из Беларуси будут меняться в худшую сторону, считает советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс.
Darius Kuliešius
Darius Kuliešius
© DELFI / Domantas Pipas

"Эти тенденции, которые есть на сегодняшний день, они, несомненно, будут меняться, и меняться в худшую сторону", – заявил он во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По словам советника президента, режим Александра Лукашенко таким образом пользуется ограниченными мерами ответа на введенные Евросоюзом санкции.

"Не имея в своем арсенале мер во внешней и внутренней политике, А. Лукашенко использует именно такие способы, чтобы подействовать на объявленные санкции и осуществляемую политику. Это лишь начало, поскольку путь миграции создался очень внезапно, а после создания у него есть тенденция роста, если мы не решим или не будем действовать превентивно, чтобы остановить этот миграционный путь", – сказал Д. Кулешюс.

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Он также отметил, что важно учесть будущие прогнозы и принимать поправки к законам, которые связаны с миграцией. Их Сейм рассмотрит во вторник.

"Сегодня у нас до 2 тыс. мигрантов, нелегально пересекших границу, и наши ответственные ведомства сталкиваются с серьезными вызовами. (...) Но давайте посмотрим, что будет в конце июля, в конце августа, и эти цифры могут вырасти до 4 тысяч, 5 тысяч, могут вырасти и до 15 тысяч. И что мы тогда будем делать?", – сказал советник президента.

По его словам, с проблемой растущей миграции сталкивается и Польша, но там цифры в разы меньше.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1716 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. Многие прибыли без документов.

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