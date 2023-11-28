Офис президента Литвы удивлен публичными заявлениями главы МИД

"Сигнал считывают партнеры, его считывают союзники, его считывают даже враги Литвы. Все делают соответствующие выводы. К таким же выводам приходит и гражданин Литвы, который сейчас, возможно, в замешательстве. Он задается вопросом, а безопасно ли жить в Литве. Поэтому и гражданину Литвы важно сказать, что мы верим в коллективную оборону", – сказала А. Скайсгирите.
"В течение 30 лет основой нашей безопасности была коллективная оборона. Я верю, что так происходит и сейчас, и так будет в будущем. Подвергать это сомнению – опасно, потому что наши союзники считывают эти мысли. А если мы сами в это не верим, то как мы сможем убедить этих союзников защищать нас, если не дай Бог это потребуется", – подчеркнула советник.
Поэтому, заявила А. Скайсгирите, высказывания Г. Ландсбергиса, вызвавшие общественный резонанс, являются странными.
"Важно понять, в какой обертке подается эта информация: то ли от лица министра иностранных дел, то ли от депутата Сейма и председателя правящей партии, то ли от лица свободного комментатора-политолога. Если бы это был комментарий политолога, то это самый простой жанр. Тогда можно выдвигать различные гипотезы, подтверждать и опровергать эти гипотезы, рассуждать. У нас есть интересное интеллектуальное упражнение. Если это депутат Сейма и (...) председатель партии, это можно понимать как предвыборную речь (...). Если это выступление министра иностранных дел, министра, который является представителем исполнительной власти, который принимает решения, то следует насторожиться, потому что некоторые сигналы, мягко говоря, странные", – сказала А. Скайсгирите.