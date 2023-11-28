Офис президента Литвы удивлен публичными заявлениями главы МИД

"Сигнал считывают партнеры, его считывают союзники, его считывают даже враги Литвы. Все делают соответствующие выводы. К таким же выводам приходит и гражданин Литвы, который сейчас, возможно, в замешательстве. Он задается вопросом, а безопасно ли жить в Литве. Поэтому и гражданину Литвы важно сказать, что мы верим в коллективную оборону", – сказала А. Скайсгирите.

"В течение 30 лет основой нашей безопасности была коллективная оборона. Я верю, что так происходит и сейчас, и так будет в будущем. Подвергать это сомнению – опасно, потому что наши союзники считывают эти мысли. А если мы сами в это не верим, то как мы сможем убедить этих союзников защищать нас, если не дай Бог это потребуется", – подчеркнула советник.

Поэтому, заявила А. Скайсгирите, высказывания Г. Ландсбергиса, вызвавшие общественный резонанс, являются странными.