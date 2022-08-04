"Если надеются, что государство будет искать возможности в банках или в других платежных учреждениях – то это не функция Литовского государства. Мы этого не делали в других случаях, и в этом случае не должны этого делать", – сказал в четверг К. Будрис радио ЛРТ, добавив, что российские предприятия должны сами найти способы, как рассчитываться с предприятиями Литвы.

"Мы не запрещаем эту деятельность, санкции на такую деятельность не предусмотрены, все учреждения, действующие в сфере бизнеса, осуществляя торговлю, оказывая другие услуги, должны сами найти способы, как за это рассчитываться", – сказал советник президента.

Часть банков Литвы ранее приостановила обслуживание платежей между Литвой и Россией. Банк Шяулю заявил, что с сентября не будет осуществлять никаких операций с Россией.

К. Будрис призвал не придавать особого значения тому, что из-за решения коммерческих банков Россия направила Литве ноту из-за якобы намеренно затрудненного транзита.

"Мы не должны концентрироваться на последствиях только транзита или другой конкретной области, так как не говорится о том, что Литовское государство стремится создать через коммерческие банки дополнительные препятствия для транзита. Это пропаганда России из их искаженного мира, отражение того, как их госучреждения общаются с частными и коммерческими структурами. У них, может, так и происходит, когда может что-то произойти и есть возможность сказать банку делать так или иначе. Не может, а мы действительно знаем, что так происходит. В Литве, как в демократической стране, другая система. Банки сами применяют свои различные порядки, осуществляя санкции или другую политику", – сказал советник президента, добавив, что это проблема не государств, а предприятий.

"Это не взаимоотношение государств. Это предприятия бизнеса, у которых есть взаимоотношения. Если они осуществляют законную деятельность, то они должны найти способы, как рассчитываться", – заключил К. Будрис.

МИД Литвы на прошлой неделе получил ноту России о предполагаемой приостановке платежей за услуги калининградского транзита. Россия утверждает, что российские операторы, пользующиеся услугами ЛЖД, с сентября могут не иметь возможности рассчитываться за перевозки, так как все платежи направлены в банк Шяулю. Банк же заявил, что по своей инициативе не будет осуществлять никаких операций с Россией и исключение будет применено только по указанию ответственных госучреждений Литвы. Другие банки Литвы ранее приостановили обслуживание платежей между Литвой и Россией.