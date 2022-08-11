"Стратегическая цель Литвы – приравнять ННД к минимальной зарплате. Вопрос в том, за какой период времени. В последнее время в дискуссии о минимальной зарплате преобладает действительно рациональное направление, что ННД должен увеличиваться не меньше, чем минимальная месячная зарплата или даже немного быстрее. Для того, чтобы приблизиться. Поскольку ННД никогда не нагонит ММЗ, если размер необлагаемых налогом доходов не будет увеличиваться быстрее, чем минимальная зарплата", - в четверг радиостанции Žinių radijas сказал В. Аугустинавичюс.

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Поэтому, по словам советника Группы по социальной и экономической политике офиса президента, ННД от установленного в настоящее время рубежа в 540 евро в следующем году должен быть увеличен как минимум до 640 евро.

"Если по согласованной формуле мы видим, что минимальная зарплата должна увеличиться примерно на 18-19 проц., то в данном случае ННД в следующем году должен увеличиться не менее чем на 100 евро", - сказал В. Аугустинавичюс.

ЭЛЬТА напоминает, что Трехсторонний совет, сформированный правительством, представителями работников и бизнеса, решил, что с целью деполитизации процесса повышения минимальной зарплаты ежегодно ее размер устанавливается на уровне 45-50 проц. средней заработной платы (СЗП).

Согласно этой методике, размер ММЗ в 2023 году должен быть установлен с учетом прогнозируемой на следующий год средней заработной платы без бонусов и премий. На состоявшемся в июне заседании Трехстороннего совета Центробанк Литвы предложил с 2023 года повысить ММЗ с 730 до 867,67 евро, что составляет 18,9 проц.