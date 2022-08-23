Офис президента Литвы предлагает увеличить компенсации за электроэнергию в 1,5–2 раза

По его словам, больший компенсируемый тариф был бы возможен с использованием другого предложения офиса президента – применять максимальную компенсацию к потребляющим до 150 кВТ/ч электроэнергии в месяц.

"Надо считать, но если всем бытовым потребителям за всю использованную электроэнергию компенсируют 9 центов (за киловатт-час - ЭЛЬТА), то понизив черту до 150 кВТ/ч, автоматически компенсировать большее количество 1 кВТ/ч. Надо получить точные подсчеты, но это могло бы быть в 1,5-2 раза больше или похоже. Но это только предположение", – сказал во вторник Ziniu radijas советник Группы инфраструктуры и окружающей среды офиса президента.

Т. Лукошявичюс также отметил, что меры компенсации нужны и бизнесу, особенно мелкому и среднему. Меры, по словам советника, также должны способствовать экономии электроэнергии.

"С учетом напряженности бюджета эта помощь могла бы быть ориентирована на ту же экономию электроэнергии", – сказал советник президента.

"Путь экономии, наверное, один из лучших. В энергетике есть такой тезис: самая дешевая энергия - та, которая не использована. Экономия – лучший путь уменьшить счета за электроэнергию", – подчеркнул Т. Лукошявичюс.

Советник президента считает также, что аналогично тому, как предусмотрено компенсировать счета за отопление малоимущим жителям Литвы, можно было бы покрыть расходы потребителей, еще не выбравших независимого поставщика на II этапе либерализации энергорынка.

"Гарантированная поставка становится очень дорогой и, возможно, лучше думать о совершенствовании механизма компенсации – включить цены за электроэнергию в корзину энергии, наряду с теплом и горячей водой, которые компенсируются потребителям с малыми доходами", – сказал советник президента.

С ростом цен на электроэнергию и в связи с намерением одного из крупнейших независимых поставщиков электроэнергии Perlas Energija прекратить деятельность из-за неспособности поставлять клиентам электроэнергию по фиксированной цене, офис президента предлагает действующую сейчас компенсацию 9 центов за кВТ/ч применять и с будущего года, увеличивая ее. Команда Г. Науседы предлагает также побуждать жителей экономить, максимально компенсируя потребление электроэнергии до 150 кВТ/ч в месяц.

С учетом ситуации в энергосекторе страны Минэнерго уже сообщило о планах отложить третий этап либерализации энергорынка.