Офис президента Литвы предлагает повышать доходы жителей: есть несколько вариантов

Следует также, по ее словам, придерживаться планов повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ), пересчитать социальные выплаты, а для финансирования всех мер у государства еще есть возможности брать в долг.

"Из-за сильной инфляции доходы людей очень уменьшаются. Поэтому президент говорит, что приоритетом, который мы должны солидарно упорядочить в этот период, является защита наиболее уязвимых жителей", – сказал в четверг И. Сягаловичене радио ЛРТ.

Для этого надо увеличивать доходы людей, которые хоть и росли (трудовые доходы – примерно на 14 проц., социальные выплаты – на 15 проц), но медленнее, чем инфляция, подчеркнула главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам социальной политики и экономики.

С тем, что "инфляция съедает рост доходов", сталкиваются уже не только малоимущие семьи, но и часть семей среднего класса, сказала И. Сягаловичене. По ее словам, ННД следует приблизить к ММЗ, которая составляет сейчас 773 евро.

"ННД надо приближать к размеру ММЗ и президент считает, что это должно быть повышение на 100 евро", – сказала советник.

Она также отметила, что следует придерживаться цели увеличить ММЗ с 2023 года на 19 проц. до 867,67 евро, что предлагал в июне Центробанк Литвы.

"Предусмотрен действительно значительный рост, около 19 проц., и идут дискуссии не повышать. Считаем, что формула повышения ММЗ согласована и ее следует придерживаться", – подчеркнула главный советник Гитанаса Науседы.

Офис президента также призывает с 80 хотя бы до 90 евро увеличивать выплату семьям детских денег.

"Это важно, так как в зону детских денег попадают многодетные семьи, семьи с малыми доходами, воспитывающие детей-инвалидов. Не следует забывать и об одиноких родителях, уровень бедности которых составляет около 40 проц.", – сказала И. Сягаловичене, добавив, что стоило бы оценить, достаточны ли и эффективны нынешние размеры социальных выплат.

"Стоит пересчитать и посмотреть, как выплаты помогают вытаскивать людей из бедности", – сказала советник президента.

По словам И. Сягаловичене, для повышения доходов всех этих типов государство может дополнительно брать в долг, поскольку у Литвы хорошие показатели одалживания. В настоящее время они составляют около 40 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) и являются одними из самых низких в Европейском Союзе, где средний показатель 90 проц.

"У Литвы хорошие возможности брать в долг, мы действительно финансово достаточно устойчивы и ответственны. (...) В 2009 г., когда такой возможности у нас не было, мы не могли помочь людям, защитить их от бедности, получили эмиграцию, социальное расслоение и все другие последствия кризиса", – сказала И. Сягаловичене.

В июле этого года, по сравнению с июнем, потребительские цены на товары и услуги выросли на 1,2 проц. За месяц рост потребительских цен на товары составил 1,3 проц., на услуги - 1,1 проц. Среднегодовая инфляция, по данным июля, составляет 13,4 проц.

Правительство, реагируя на рост энергоцен, уже сообщило, что намерено и в будущем году сохранить компенсации жителям, составляющие сейчас 9 центов за Квт/ч. Для этого, по словам премьера Ингриды Шимоните, потребуется около 0,5-1 млрд. евро