Офис президента Литвы поддерживает предложение о запрете участия в госзакупках компаниям, поддерживающих Россию

"Реальная мера, которую мы видим, — это не допустить компании, которые не разорвали деловые связи с Россией, к участию в государственных закупках. Это стало бы очередной мерой по сдерживанию бизнеса от работы на российском рынке", – заявила во вторник И. Сегаловичене в эфире Žinių radijas.
"Хотя, мы действительно понимаем, что не все компании участвуют в госзакупках и на некоторых эта мера может не повлиять, но это также сработает и как позиция госсектора по отношению к таким компаниям. Такая мера может быть рассмотрена, она обоснована и могла бы быть полезной", – отметила она.
И. Сегаловичене также подчеркнула, что наиболее эффективным способом борьбы с бизнесом, работающим с Россией, является общественная нетерпимость, гласность и давление с целью ухода с этого рынка.
"По сей день есть предприятия, которые не разорвали деловые отношения в России, и таких предприятий много, и не только в Литве, но и во всем ЕС есть эта проблема. Надо различать две вещи, когда речь идет о нарушении санкций ЕС, необходимо установить и применять соответствующую ответственность без каких-либо обсуждений", – сказала советник президента.
"Когда речь идет о давлении на такой бизнес, очевидно, что наиболее эффективной мерой на сегодняшний день является общественная нетерпимость, гласность, и это один из важнейших инструментов выявления неэтичного бизнеса и давления на него. Это происходит в Литве, благодаря усилиям СМИ и комментарии общественных групп достаточно активны", – заверила она.
И. Сегаловичене пояснила, что, если бы существовали более эффективные меры борьбы с указанным бизнесом, они бы уже были приняты. Однако она в очередной раз подчеркнула, что главным фактором воздействия является общественная нетерпимость.
"Если бы меры были эффективными, они бы уже были приняты. Но есть много нюансов, которые не позволяют мерам достичь конечной цели, их администрирование и другие решения сложны, поэтому упомянутая мною общественная нетерпимость (...), поведение являются наиболее воздействующим фактором", – сказала представитель Офиса президента.
"Это не только репутация, доверие, но такое мнение может определять и экономические показатели компаний, работающих на российском рынке", – заявила она.
Во вторник в Сейм планируется внести поправки к закону о государственных закупках, согласно которым компании, косвенно поддерживающие российскую войну в Украине, или связанные с ними компании будут лишены возможности участвовать в государственных закупках.