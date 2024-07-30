Офис президента Литвы: не следует искать виновных, что жители не были проинформированы об урагане

„Необходимо более интенсивное планирование, проведение большего количества учений, меры должны быть предусмотрены для всех“, - во вторник Žinių radijas сказал К. Будрис.
„Не виновных нужно искать, не защищаться с помощью бумаг, процедур или параметров климатического явления. Нам нужно посмотреть, какие уроки мы можем извлечь“, - подчеркнул советник.
Однако К. Будрис дал понять, что действующие на данный момент процедуры, которые предусматривают, когда жители должны быть предупреждены о предстоящих природных явлениях, могут быть пересмотрены.
„Жители ожидали, что их предупредят – мы, наверное, еще вчера все это поняли. Если жители говорят, что я хочу, чтобы меня предупреждали в таких случаях и для меня важно то, что написано в вашем описании порядка – тогда давайте скорректируем эти описания, если явление не соответствовало параметрам“, - сказал К. Будрис.
Хотя в воскресенье в Литве разразился сильный ураган, продолжившийся в понедельник, Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС) не направил жителям Литвы специальные предупреждения. Представитель ведомства указала, что метеорологи не прогнозировали столь сильного ветра и дождя, поэтому предупреждения людям не рассылались.
Представитель гидрометслужбы сообщила, что такие случаи, когда ДПБС не реагирует должным образом на предоставленную информацию, редки.
В свою очередь министр внутренних дел Агне Билотайте поручила руководителю ДПБС Саулюсу Грейчюсу немедленно предоставить необходимую информацию, чтобы выяснить все обстоятельства, по которым жители страны не были предупреждены и проинформированы на государственном уровне о надвигающемся природном бедствии в Литве, и кто за это несет ответственность.