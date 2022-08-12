"Пришли к единому выводу, что процесс либерализации следует корректировать. Прежде всего, не заставлять людей, которые еще не подписали договоры, подписать их с высочайшими в истории ценами. Оставить за потребителями решение сделать это сейчас или может быть разрешить сделать это позже", – сказал в четверг Я. Неверович после встречи журналистами.

Руководитель Группы окружающей среды и инфраструктуры офиса президента уточнил, что речь идет не только о потребителях, которым предстоит выбрать поставщика на третьем этапе либерализации, а о всех жителях, еще не заключивших договоры, которых сейчас около 400 тысяч.

"18 декабря, предусмотренное сейчас законом, как дата, до которой необходимо выбрать независимого поставщика, - этого требования не должно остаться. Те, которые не захотят, не смогут выбрать поставщика, не должны этого делать с предусмотренной сейчас санкцией. Это штраф, добавлять к цене еще 25 проц.",- сказал советник президента.

По его словам, на встрече говорилось и о том, что с приближением 1 января следует обсудить продление механизма компенсаций электроэнергии. При этом порядок компенсации также следует совершенствовать.

"Возможно, необязательно применять горизонтальные меры, как сейчас применяется надбавка в 9 центов на электроэнергию, но ввести дополнительные потолки, до которых компенсировалось бы максимально. Например, 150 KWh в месяц, которые бы компенсировались",- сказал Я. Неверович.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, в прошлую пятницу общество Perlas Energijaсообщило, что в связи с быстрым ростом цен на электроэнергию не может выполнять свои обязательства перед клиентами, выбравшими фиксированную цену поставок электроэнергии и применят в отношении их планы подставок по изменяющейся цене, связанной с ценами на бирже.

Это вызвало дискуссии о необходимости отложить третий этап либерализации рынка электроэнергии.

Министерство энергетики в понедельник сообщило, что соответствующие изменения правовых актов готовятся и в ближайшее время будут представлены правительству, а в начале осенней сессии – и парламенту. Министр энергетики Дайнюс Крейвис также не исключил, что третий этап может быть отложен.

Литовское агентство энергетики в четверг сообщило, что, по последним данным, участники третьего этапа активно выбирают поставщика – уже 50 проц. из всех 820 тыс. потребителей заключили договор с одним из шести обществ, поставляющих электроэнергию.