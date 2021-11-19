Офис президента Литвы: Меркель информировала Науседу о содержании бесед с Лукашенко

Как сообщило президентское ведомство, канцлер Германии информировала о содержании своих бесед с Александром Лукашенко, направленных на деэскалацию ситуации и возвращение мигрантов.
Президент Литвы подчеркнул, что репатриация мигрантов из Беларуси в страны их происхождения сейчас должна быть приоритетом, потому что именно это могло бы помочь избежать гуманитарной катастрофы на границе ЕС и Беларуси.
По словам главы государства, решение гуманитарных проблем мигрантов - ответственность, прежде всего, Беларуси, потому что они находятся на белорусской территории. Он также призвал продолжать санкции для белорусского режима и, в случае необходимости, их усилить.
Канцлер Германии на этой неделе дважды пообщалась с А. Лукашенко - она первой из западных лидеров побеседовала с ним после состоявшихся в августе прошлого года и не признаваемых Западом президентских выборов.
Они обсуждали, как решать миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.
Литва и страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.
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