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Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель меры по управлению кризисом с нелегальной миграцией на границе Евросоюза (ЕС) с Беларусью.
Офис президента Литвы: Меркель информировала Науседу о содержании бесед с Лукашенко
© R. Dačkaus nuotr. (LRP)

Как сообщило президентское ведомство, канцлер Германии информировала о содержании своих бесед с Александром Лукашенко, направленных на деэскалацию ситуации и возвращение мигрантов.

Президент Литвы подчеркнул, что репатриация мигрантов из Беларуси в страны их происхождения сейчас должна быть приоритетом, потому что именно это могло бы помочь избежать гуманитарной катастрофы на границе ЕС и Беларуси.

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По словам главы государства, решение гуманитарных проблем мигрантов - ответственность, прежде всего, Беларуси, потому что они находятся на белорусской территории. Он также призвал продолжать санкции для белорусского режима и, в случае необходимости, их усилить.

Канцлер Германии на этой неделе дважды пообщалась с А. Лукашенко - она первой из западных лидеров побеседовала с ним после состоявшихся в августе прошлого года и не признаваемых Западом президентских выборов.

Они обсуждали, как решать миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

Литва и страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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