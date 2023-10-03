Офис президента Литвы: экономика России переходит на военные рельсы

"Оборонные расходы России никогда не были такими, о каких объявлялось (публично). Они всегда были выше", – сказал К. Будрис в интервью для радиостанции Žinių radijas.
"Сообщение прессы о том, что Россия увеличит расходы на оборону с 4 до 6 проц. ВВП... Это означает, что расходы будут гораздо выше 6 проц.", – сказал он, отметив, что такие расходы как правило скрывает как Россия, так и Китай.
"Для того, чтобы они (военные бюджеты) казались как можно меньше, чтобы не вызывать напряженности. Но цифры большие", – добавил советник.
Оценивая ситуацию, советник президента заявил, что, по его мнению, России удастся восстановить потери, понесенные в войне, которую сама же начала против Украины, быстрее, чем предполагалось. Поэтому, подчеркнул К. Будрис, Литва должна подготовиться.
"Это напоминание о том, что у нас нет времени на долгие размышления, мы должны адекватно наращивать наши силы", – заявил главный советник президента по национальной безопасности.
Россия в следующем году планирует увеличить расходы на оборону почти на 70 проц. Они должны расти более чем на 68 проц. в год, почти до 10,8 трлн. рублей (около 106 млрд евро), в Москве в четверг сообщило Министерство финансов. В таком случае расходы на оборону составят около 6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) России.
По подсчетам агентства AFP, оборонные расходы России в 2024 году будут примерно в три раза выше, чем расходы на образование, окружающую среду и здравоохранение вместе взятые.
Таким образом Россия подчеркивает свою решимость продолжать наступление в Украине. В качестве основания для увеличения расходов на оборону пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "гибридную войну, которая ведется против нас".
С момента начала вторжения в прошлом году Россия увеличила производство оружия и инвестировала значительные средства в свой военный аппарат, несмотря на высокую инфляцию и слабый рубль.
Центробанк России недавно предупредил о замедлении экономического роста во второй половине года. С начала года рубль потерял около 30 проц. своей стоимости по отношению к доллару. Основными причинами этого являются высокие военные расходы и потеря доходов от продажи нефти и газа в Европу из-за западных санкций.