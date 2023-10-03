Офис президента Литвы: экономика России переходит на военные рельсы

"Оборонные расходы России никогда не были такими, о каких объявлялось (публично). Они всегда были выше", – сказал К. Будрис в интервью для радиостанции Žinių radijas.

"Сообщение прессы о том, что Россия увеличит расходы на оборону с 4 до 6 проц. ВВП... Это означает, что расходы будут гораздо выше 6 проц.", – сказал он, отметив, что такие расходы как правило скрывает как Россия, так и Китай.

"Для того, чтобы они (военные бюджеты) казались как можно меньше, чтобы не вызывать напряженности. Но цифры большие", – добавил советник.

Оценивая ситуацию, советник президента заявил, что, по его мнению, России удастся восстановить потери, понесенные в войне, которую сама же начала против Украины, быстрее, чем предполагалось. Поэтому, подчеркнул К. Будрис, Литва должна подготовиться.

"Это напоминание о том, что у нас нет времени на долгие размышления, мы должны адекватно наращивать наши силы", – заявил главный советник президента по национальной безопасности.