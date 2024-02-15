Офис президента: конкретные случаи расходов депутатов Сейма должны выяснять сами парламентарии

 
ELTA
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Laida „Ar galiu užeiti?” - Lietuvos Republikos Prezidentūra
Laida „Ar galiu užeiti?” - Lietuvos Republikos Prezidentūra
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

После того, как инициатива Skaidrinam дошла до Сейма, в Офисе президента заявляют, что конкретные случаи использования парламентских средств и порядок их регулирования должны оцениваться самими парламентариями.

"По мнению президента, конкретные случаи расходов депутатов Сейма, связанных с парламентской деятельностью, и порядок возмещения этих расходов из государственного бюджета должны выяснять сами депутаты Сейма. При решении вопроса об изменении существующего порядка следует рассматривать систему в целом, а не отдельных лиц", – говорится в комментарии пресс-службы президента для агентства Elta.

Данная позиция Офиса президента намного мягче той, которая высказывалась по вопросу прозрачности использования средств, выделенных на деятельность депутата муниципального совета, министром финансов Гинтаре Скайсте, министром культуры Симонасом Кайрисом и тогдашним министром образования, науки и спорта Юргитой Шюгждинене. Тогда глава государства Гитанас Науседа заявил, что больше не видит возможности для министров продолжать работу в правительстве.

Между тем, и сама Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) в конце января постановила, что президент Г. Науседа нарушил закон о согласовании общественных и частных интересов. В заключении комиссии говорилось, что посещение президентом и послом Литвы в Великобритании Эйтвидасом Баярунасом мюзикла "Призрак оперы" носил частный характер, при этом оно было оплачено за счет средств посольства.

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