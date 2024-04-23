Офис президента: для стимулирования литовского бизнеса к участию в восстановлении Украины нужны изменения закона о госдолге

По его словам, поскольку правительство сейчас разрабатывает поправки к Закону о госдолге, это предложение могло бы быть принято во внимание.

"Для реализации определенных мер необходимы поправки к закону о долге (Закон о государственном долге), которые позволили бы литовским предприятиям более эффективно воспользоваться результатами экономического партнерства", – заявил В. Аугустинавичюс во вторник после встречи президента Гитанаса Науседы с директором Invega Дайнюсом Вильчинскасом.

"Цель – помочь литовским компаниям, которые хотели бы принять участие в работах по восстановлению Украины. Для того чтобы это произошло, необходимы изменения в законе, расширяющие положения о предоставлении гарантий", – добавил он.

Он упомянул, что такие поправки будут согласовываться "общими усилиями" с Invega.