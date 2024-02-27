Офис президента: для приведения дорог Литвы в удовлетворительное состояние необходим 1 млрд евро в год

"Мы слышали, что для восстановления и приведения литовских дорог в удовлетворительное состояние потребуется один миллиард евро в год. Надо понимать, что дефицит составляет примерно 0,5 млрд. евро в год. Соответственно, размер проблемы очень значителен, и ее нужно решать, не дожидаясь понимания Правительства относительно возврата адекватного финансирования", - заявил во вторник Žinių radijas Я. Неверович.

"Без надлежащего финансирования ни одна модель не будет работать, к сожалению, этому приоритету не было уделено достаточного внимания в бюджете этого года. По этой причине позитивных сдвигов в этом году ожидать не приходится. Президент начал изучать поправки в закон, чтобы посмотреть изнутри, пока еще ведется борьба с теневым финансированием, где еще можно раскрыть какой-то уже имеющийся потенциал", - сказал он.