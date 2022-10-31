"От имени народа Литвы выражаю глубочайшие соболезнования народу и президенту Южной Кореи в связи с трагической гибелью людей в Сеуле. Мы скорбим вместе с вами", — в своем твиттере написал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы скорбим вместе с вашим народом и родственниками погибших, желаем всем сил в этот трудный момент", — написала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен в своих соболезнованиях, опубликованных Отделом по связям с общественностью Сейма.

По официальным данным, в субботу вечером на мероприятии по случаю празднования Хэллоуина в центре Сеула из-за давки погибло более 150 человек. Трагедия произошла в популярном районе ночной жизни Сеула Итхэвон, где, по оценкам полиции, собралось около 100 000 человек, в основном подростки и молодежь.