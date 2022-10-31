"От имени народа Литвы выражаю глубочайшие соболезнования народу и президенту Южной Кореи в связи с трагической гибелью людей в Сеуле. Мы скорбим вместе с вами", — в своем твиттере написал президент Литвы Гитанас Науседа.
"Мы скорбим вместе с вашим народом и родственниками погибших, желаем всем сил в этот трудный момент", — написала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен в своих соболезнованиях, опубликованных Отделом по связям с общественностью Сейма.
По официальным данным, в субботу вечером на мероприятии по случаю празднования Хэллоуина в центре Сеула из-за давки погибло более 150 человек. Трагедия произошла в популярном районе ночной жизни Сеула Итхэвон, где, по оценкам полиции, собралось около 100 000 человек, в основном подростки и молодежь.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Россияне в Литве: свободно покупают недвижимость, тысячами пересекают границу
С Россией и россиянами вообще не надо иметь ничего...
Эфир Delfi с немецким политологом Андреасом Умландом
31 октября в Сейме Литовской Республики проходит...
Единство в караимском танце. Ансамбль "Бирлик", или "одна большая семья"
"Бирлик" с караимского переводится как "единство". Он...
Что произошло с экономикой Беларуси за 8 месяцев войны? от разрыва отношений с Литвой Беларусь теряет около 2 млрд долларов в год
Белорусская экономика вошла в рецессию, страна...
"Напряжение в рабочем графике": премьер-министр Литвы ушла от ответа на вопросы о льготе НДС
Премьер-министр Ингрида Шимоните не ответила, видит ли...