Официально: премьер Литвы получила заявление Анушаускаса об отставке с поста министра обороны

Сообщается, что более подробные комментарии премьер-министра И. Шимоните по решениям запланированы на понедельник, 18 марта.
В пятницу вечером стало известно о том, что в субботу с утра президент Гитанас Науседа встретится с министром обороны Арвидасом Анушаускасом.
Журналист Эдмундас Якилайтис в фейсбуке писал о том, что, возможно, министр намерен уйти в отставку. "Спасибо Арвидасу Анушаускасу. Посмотрим, что получится у Лауринаса Кащюнаса", – писал он.
После 17 ч. президентская служба сообщила о том, что 16 марта, в 10 ч. назначена встреча президента с Анушаускасом. Советник президента Ридас Ясюлёнис сказал, что о встрече попросил министр.
Delfi в пятницу вечером связался с Анушаускасом, но он не стал комментировать возможность отставки.
"А где об этом говорят? Я знаю, что вы звоните из-за записи Якилайтиса, вот и звоните Якилайтису, Я обещал всех журналистов отправлять к нему. Спасибо за внимание, это внимание уделите уважаемому Якилайтису, он обо всем знает", – сказал министр.
Но несколько источников Delfi подтвердили отставку министра.
По их данным, возможно, отставка министра связана с конфликтом с премьер-министром.
Источники сообщают, что на пост министра могут предложить кандидатуру нынешнего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса. Депутат на звонки не отвечает.