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Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы в пятницу остановила депутатские полномочия члена сейма, представителя Партии труда Антанаса Гуоги по его собственному желанию. Его место в парламенте займет Артурас Скарджюс.
Antanas Guoga
Antanas Guoga
© DELFI / Domantas Pipas

В пятницу Гуога лично прибыл на заседание ГИК, чтобы зачитать заявление об отказе от парламентского мандата по своей свободной воле.

Полномочий в сейме они лишится с субботы, 20 февраля.

В январе комиссия уже рассматривала эту просьбу Гуоги, однако не приняла решения о прекращении полномочий, поскольку депутат не явился на заседание. Члены ГИК основывались на законе, гласящем, что парламентарий сам должен зачитать заявление на заседании.

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Двенадцатого января Гуога подал заявление о прекращении полномочий с 14 января. Он утверждал, что не видит возможностей реализовать предвыборные обещания в составе Партии труда.

В октябре прошлого года Гуога был избран в сейм по списку Партии труда.

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