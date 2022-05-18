Официально: Литва отзывает посла в РФ, ликвидирует консульство в Санкт-Петербурге

Предусматривается, что Баярунас прекратит занимать свою должность с первого июня. Послы в Литве назначаются и освобождаются от должности президентом по предложению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.
Правительство также приняло в среду постановление о ликвидации генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге с 7 июня.
В конце апреля Россия закрыла литовское консульство в Санкт-Петербурге. РФ указала, что предприняла такие действия после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе и сотрудников Генконсульства России в Клайпеде. Статус дипломатического представительства между Литвой и Россией был понижен до уровня временных поверенных в делах.
Правительство Литвы пошло на такой шаг в ответ на жестокие убийства в Буче в рамках продолжающегося вторжения России в Украину.
Консульские функции, выполнявшиеся Генеральным консульством в Санкт-Петербурге, и другие возложенные на него задачи возьмет на себя посольство Литвы в Москве.
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