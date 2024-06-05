Одобрит ли Сейм призыв в армию сразу после окончания школы?

За такое предложение проголосовал 81 депутат, против – 2, воздержались – 27 депутатов.
Несмотря на то, что Министерство обороны (Минобороны) еще в прошлом году подготовило предложение, предусматривающее альтернативные виды службы для студентов вузов, эта идея подверглась резкой критике со стороны образовательного сообщества и представителей ряда молодежных организаций.
По этой причине в доработанном законопроекте отказались от идеи включения нынешних студентов и решили призывать молодых людей сразу после окончания школы.
О призыве они узнают еще в 17-летнем возрасте при прохождении медосмотра. После получения повестки молодые люди не смогут поступить в высшие учебные заведения, без прохождения военной службы.
Пакет поправок к закону о воинской обязанности также предусматривает призыв на военную службу юношей в возрасте от 18 до 22 лет.
Еще одним нововведением является дифференциация срока службы – на обязательную первоначальную военную службу юноши будут призываться сроком на 9 месяцев, но с учетом потребностей Литовской армии срок службы может быть сокращен до 6 месяцев.
Те юноши, которые окончили вузы и приобрели специальности, дефицитные в армии или обучение по которым в армии не проводится, например, авиаспециалисты, специалисты по авионике, инженеры, врачи, будут призываться на службу на 3 месяца, в течение которых они пройдут необходимую базовую военную подготовку.
Цель – привлечь в армию больше специалистов, которые после службы войдут в действующий резерв, чтобы в случае кризиса солдаты, обладающие специальными знаниями, могли эффективно способствовать выполнению задач.
Сейм не одобрил предложение Комитета по образованию и науке, согласно которому исключение для отсрочки службы может распространяться также на музыкантов и танцоров, обучающихся в учреждениях сценического искусства, а также на спортсменов, принадлежащих государственным спортивным федерациям или членам национальных сборных.
По мнению критиков предложения, эта поправка будет лишней, поскольку отсрочка уже рассматривается комиссией, созданной министром национальной обороны.
Парламентарии также не одобрили предложение Комитета по правам человека о том, чтобы в состав комиссии на постоянной основе не включались представители ни традиционных, ни нетрадиционных религиозных общин и объединений.
Поправки к закону вступят в силу с 2026 г.