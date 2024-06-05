Одобрит ли Сейм призыв в армию сразу после окончания школы?

О призыве они узнают еще в 17-летнем возрасте при прохождении медосмотра. После получения повестки молодые люди не смогут поступить в высшие учебные заведения, без прохождения военной службы.

По этой причине в доработанном законопроекте отказались от идеи включения нынешних студентов и решили призывать молодых людей сразу после окончания школы.

Несмотря на то, что Министерство обороны (Минобороны) еще в прошлом году подготовило предложение, предусматривающее альтернативные виды службы для студентов вузов, эта идея подверглась резкой критике со стороны образовательного сообщества и представителей ряда молодежных организаций.

За такое предложение проголосовал 81 депутат, против – 2, воздержались – 27 депутатов.

Пакет поправок к закону о воинской обязанности также предусматривает призыв на военную службу юношей в возрасте от 18 до 22 лет.

Еще одним нововведением является дифференциация срока службы – на обязательную первоначальную военную службу юноши будут призываться сроком на 9 месяцев, но с учетом потребностей Литовской армии срок службы может быть сокращен до 6 месяцев.

Те юноши, которые окончили вузы и приобрели специальности, дефицитные в армии или обучение по которым в армии не проводится, например, авиаспециалисты, специалисты по авионике, инженеры, врачи, будут призываться на службу на 3 месяца, в течение которых они пройдут необходимую базовую военную подготовку.