Одобрена обновленная программа развития и укрепления Системы национальной обороны

"Мы предлагаем, чтобы наделение комендатур возможностями происходило не только после объявления мобилизации или военного положения, но и в мирное время. Поэтому мы подчеркиваем необходимость создания в муниципалитетах так называемой системы военного коменданта, чтобы каждый боевой человек, будь то обученный солдат запаса или комендантский стрелок, желающий внести свой вклад в оборону государства, знал алгоритм, к кому и куда обращаться", - сказал председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас, отметив, что к документу подано более 30 предложений.
По его словам, большое внимание также уделяется необходимости беспилотников и возможностям электромагнитной борьбы, гражданскому сопротивлению.
По словам председателя КНБО, это позволит как можно большей части общества приобрести устойчивость, знания, навыки и занять свое место в планах обороны в различных сценариях.
"Мы также видели бы различные возможные сценарии угроз, когда говорим не только о конвенционных угрозах, но и о гибридных, которые также могут иметь кинетический элемент. Мы видим и подчеркиваем необходимость усиления вооружения по стандартам НАТО и персонала служб нашего Министерства внутренних дел, который в случае военного положения стал бы частью вооруженных сил: мы говорим о службе общественной безопасности, о службе защиты государства, службе охраны госграницы, службе охраны руководства", - заверил он.
Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что от проекта будет зависеть приобретение и развитие возможностей, а также будущее армии.
"В течение следующего десятилетия на модернизацию Литовской армии, включая развитие инфраструктуры и накопление боеприпасов, планируется ежегодно выделять почти 950 млн. евро. Эта цифра может и должна быть больше, учитывая те угрозы, которые являются потенциальными и реальными", - отметил А. Анушаускас.
После рассмотрения проект постановления Сейма "Об утверждении Программы укрепления и развития системы национальной обороны", одобрили 120 членов Сейма, никто не проголосовал против, пять членов Сейма воздержались.