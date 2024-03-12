Одобрена обновленная программа развития и укрепления Системы национальной обороны

"Мы предлагаем, чтобы наделение комендатур возможностями происходило не только после объявления мобилизации или военного положения, но и в мирное время. Поэтому мы подчеркиваем необходимость создания в муниципалитетах так называемой системы военного коменданта, чтобы каждый боевой человек, будь то обученный солдат запаса или комендантский стрелок, желающий внести свой вклад в оборону государства, знал алгоритм, к кому и куда обращаться", - сказал председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас, отметив, что к документу подано более 30 предложений.