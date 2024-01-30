Одно из шести выдвинутых фермерами требований выполнено

Остановить процесс было решено в ожидании решения Европейской комиссии (ЕК) о внесении изменений в европейский регламент, после того как на прошлой неделе фермеры подняли проблему восстановления многолетних лугов в ходе многодневной акции протеста в Вильнюсе, а также после того, как министр сельского хозяйства вел переговоры об этом в Брюсселе.

"В ожидании оценки ЕК, которая могла бы создать условия для снижения годового референциального соотношения многолетних лугов, приостанавливается реализация направленных заявителям в декабре 2023 года административных решений по восстановлению многолетних лугов", - указывается в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства.

Как указывает министерство, на этой неделе Национальное платежное агентство (НПА) в индивидуальном порядке проинформирует 26 тыс. фермеров, получивших в декабре уведомления о том, что им придется восстанавливать распаханные многолетние луга.