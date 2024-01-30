Одно из шести выдвинутых фермерами требований выполнено

 
приостанавливается требование к восстановлению многолетних лугов
ELTA
ru.DELFI.lt
Kaimas
Kaimas
ФОТО: Shutterstock
Обязанность фермеров по восстановлению многолетних лугов приостанавливается, сообщило в понедельник Министерство сельского хозяйства (МСХ).

Остановить процесс было решено в ожидании решения Европейской комиссии (ЕК) о внесении изменений в европейский регламент, после того как на прошлой неделе фермеры подняли проблему восстановления многолетних лугов в ходе многодневной акции протеста в Вильнюсе, а также после того, как министр сельского хозяйства вел переговоры об этом в Брюсселе.

"В ожидании оценки ЕК, которая могла бы создать условия для снижения годового референциального соотношения многолетних лугов, приостанавливается реализация направленных заявителям в декабре 2023 года административных решений по восстановлению многолетних лугов", - указывается в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства.

Как указывает министерство, на этой неделе Национальное платежное агентство (НПА) в индивидуальном порядке проинформирует 26 тыс. фермеров, получивших в декабре уведомления о том, что им придется восстанавливать распаханные многолетние луга.

Окончательное решение об изменении или отмене порядка восстановления многолетних лугов и пастбищ ожидается до 20 марта.

Протестовавшие 23-26 января фермеры среди шести выдвинутых требований, в частности требовали, отмены обязательства по восстановлению многолетних лугов, появившегося в конце 2023 года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии